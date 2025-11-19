У Фиорентины проблемы с экс-игроком Шахтера

Итальянская «Фиорентина» продолжает попытки договориться с бывшим фулбеком «Шахтера» Додо, который с лета 2022 года выступает во Флоренции, о продлении контракта.

Несмотря на оптимистичную информацию в октябре, ныне стороны все еще довольно далеки от заключения соглашения и фактически сделка застопорилась.

Футболист не спешит соглашаться на новую сделку, так как чувствует себя ущемленным за несправедливое, как ему кажется, отношение. Дело в том, что по новому контракту «Фиорентина» выразила готовность повысить зарплату бразильцу только с 2027 года, что не устраивает экс-фулбека «Шахтера».

В самом же клубе полагают, что тупик в переговорах связан с высокими комиссионными, которые за свои услуги требуют агенты Додо.

Текущий контракт Додо с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне бразилец провел 16 официальных матчей за «фиалок», в которых забил 1 мяч.