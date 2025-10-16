Соперник Динамо в ЛК продлил контракт с бывшим футболистом Шахтера
Бразильский защитник Додо договорился о новом сотрудничестве с итальянской «Фиорентиной»
Бразильский защитник Додо определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.
Бывший футболист донецкого «Шахтера» договорился о продлении сотрудничества с итальянской «Фиорентиной». По информации источника, новое соглашение будет работать до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
Нынешний контракт 26-летнего бразильца истекает в июне 2027 года. Согласно новой сделке, Додо будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.
Защитник выступал за донецкий «Шахтер» с 2018 по 2022 год (с перерывами). В Италию бразилец перебрался из донецкого клуба за 15,4 млн евро. В нынешнем сезоне Додо провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
Стоит отметить, что «Фиорентина» является соперником киевского «Динамо» в основном этапе Лиги конференций. Матч украинской и итальянской команды состоится 11 декабря.
