Чемпионат мира
19 ноября 2025, 16:23 | Обновлено 19 ноября 2025, 16:27
Тренер сборной Швеции о плей-офф квалификации ЧМ: «Соперники очень хорошие»

Шведы – один из потенциальных соперников сборной Украины.

19 ноября 2025, 16:23 | Обновлено 19 ноября 2025, 16:27
Тренер сборной Швеции о плей-офф квалификации ЧМ: «Соперники очень хорошие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал ничью в матче со Словенией (1:1) и предстоящий жребий раунда плей-офф квалификации чемпионата мира, где потенциальными соперниками команды являются Украина, Турция, Италия и Дания.

«Для нас было важно взять хотя бы что-то с этого матча. Для игроков все было нелегко, отбор совсем не удался. Теперь мы закрыли это квалификационное окно. Плей-офф станет для нас новым началом.

Мы многому научились. Мы стараемся заложить фундамент, найти стабильность и баланс. Надеюсь, в марте нам не придется напоминать игрокам, как мы играем. У них уже будет определенная база в памяти после этого сбора.

В марте возможно все. Мы знаем, что должны победить две сильные команды, чтобы пройти (на ЧМ). Все четыре соперника очень хорошие, но если наши лучшие игроки вернутся в форме…»

сборная Швеции по футболу сборная Украины по футболу Грэм Поттер ЧМ-2026 по футболу сборная Словении по футболу
Иван Чирко Источник
