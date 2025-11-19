Тренер сборной Швеции о плей-офф квалификации ЧМ: «Соперники очень хорошие»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал ничью в матче со Словенией (1:1) и предстоящий жребий раунда плей-офф квалификации чемпионата мира, где потенциальными соперниками команды являются Украина, Турция, Италия и Дания.

«Для нас было важно взять хотя бы что-то с этого матча. Для игроков все было нелегко, отбор совсем не удался. Теперь мы закрыли это квалификационное окно. Плей-офф станет для нас новым началом.

Мы многому научились. Мы стараемся заложить фундамент, найти стабильность и баланс. Надеюсь, в марте нам не придется напоминать игрокам, как мы играем. У них уже будет определенная база в памяти после этого сбора.

В марте возможно все. Мы знаем, что должны победить две сильные команды, чтобы пройти (на ЧМ). Все четыре соперника очень хорошие, но если наши лучшие игроки вернутся в форме…»