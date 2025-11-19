Все травмированные игроки Зари восстановились после травм
«Заря» серьезно настраивается на «Александрию»
Программа 13 тура УПЛ завершится 24 ноября поединком «Заря» – «Александрия».
Как стало известно Sport.ua, подопечные Виктора Скрипника уже готовятся непосредственно к противостоянию с «горожанами». Уже восстановился после травмы Роман Саленко, который вернулся к тренировкам в общей группе и сможет помочь в противостоянии с александрийцами.
В конце этой недели тренерский штаб сможет рассчитывать и на опытного Игоря Пердуту, который повредил заднюю поверхность бедра. Есть основания надеяться, что он попадет в заявку на очередной календарный поединок.
19 ноября ожидается появление в расположении «Зари» Артема Слесаря и Андрея Маткевича, которые были вызваны в молодежную сборную Украины.
Сейчас в активе футболистов «Зари» 19 очков и они на седьмом месте в чемпионате.
Ранее «Колос» и «Заря» провели товарищеский матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Глейкер Мендоса вспомнил, как оказался в Кривбассе
Путевки получили Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия