Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Смотрели за параллельным матчем: как Гаити радовалась выходу на ЧМ
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 20:05 | Обновлено 19 ноября 2025, 20:09
Они ждали этого 51 год

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Гаити по футболу впервые за 51 год пробилась на чемпионат мира, заняв первое место в группе в отборе Северной и Центральной Америки.

Судьба команды решалась в заключительном туре квалификации, в котором Гаити на своем поле принимала сборную Никарагуа.

Матч завершился уверенной победой хозяев (2:0), однако основное внимание было приковано к параллельной встрече, где Гондурас имел шанс обойти Гаити.

После финального свистка своей игры футболисты Гаити собрались в центре поля и внимательно следили за ходом событий в матче Коста-Рика – Гондурас.

Гондурас не смог обыграть Коста-Рику (0:0), поэтому Гаити сохранила первое место. По завершении параллельного матча игроки и тренерский штаб Гаити взорвались эмоциями – прыгали от радости и бегали по всему полю.

сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Гондураса по футболу сборная Никарагуа по футболу сборная Коста-Рики по футболу видео празднование
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
