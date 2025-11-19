ВИДЕО. Смотрели за параллельным матчем: как Гаити радовалась выходу на ЧМ
Они ждали этого 51 год
Сборная Гаити по футболу впервые за 51 год пробилась на чемпионат мира, заняв первое место в группе в отборе Северной и Центральной Америки.
Судьба команды решалась в заключительном туре квалификации, в котором Гаити на своем поле принимала сборную Никарагуа.
Матч завершился уверенной победой хозяев (2:0), однако основное внимание было приковано к параллельной встрече, где Гондурас имел шанс обойти Гаити.
После финального свистка своей игры футболисты Гаити собрались в центре поля и внимательно следили за ходом событий в матче Коста-Рика – Гондурас.
Гондурас не смог обыграть Коста-Рику (0:0), поэтому Гаити сохранила первое место. По завершении параллельного матча игроки и тренерский штаб Гаити взорвались эмоциями – прыгали от радости и бегали по всему полю.
These are the scenes as the Haiti players, staff and fans find out they’ve qualified for their first World Cup in 51 YEARS…— george (@StokeyyG2) November 19, 2025
What an achievement for them all.👏❤️🇭🇹pic.twitter.com/0ib4agxHzl
