Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии
Грузины уступили соперникам со счетом 1:2 в матче последнего тура отборочной группы E
Сборная Грузии потерпела поражение от команды Болгарии в матче последнего, шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.
Встреча, которая прошла на стадионе Васил Левски в Софии, завершилась со счетом 2:1 в пользу болгар.
Хозяева забил оба своих мяча в первом тайме – отличились Георги Русев и Филип Крастев. У гостей единственный гол во второй 45-минутке оформил Лука Лочошвили.
Обе команды набрали по три очка за шесть поединков и завершили отбор к мундиалю ни с чем.
Итоговая таблица группы Е: Испания (16), Турция (13), Грузия (3), Болгария (3).
Квалификация ЧМ-2026. Группа Е, 18 ноября
Болгария – Грузия – 2:1
Голы: Русев, 10, Крастев, 24 – Лочошвили, 88
Видеообзор матча
События матча
