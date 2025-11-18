Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии

Сборная Грузии потерпела поражение от команды Болгарии в матче последнего, шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.

Встреча, которая прошла на стадионе Васил Левски в Софии, завершилась со счетом 2:1 в пользу болгар.

Хозяева забил оба своих мяча в первом тайме – отличились Георги Русев и Филип Крастев. У гостей единственный гол во второй 45-минутке оформил Лука Лочошвили.

Обе команды набрали по три очка за шесть поединков и завершили отбор к мундиалю ни с чем.

Итоговая таблица группы Е: Испания (16), Турция (13), Грузия (3), Болгария (3).

Квалификация ЧМ-2026. Группа Е, 18 ноября

Болгария – Грузия – 2:1

Голы: Русев, 10, Крастев, 24 – Лочошвили, 88

Видеообзор матча