  4. Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
18.11.2025 21:45 – FT 2 : 1
Грузия
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 23:41 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:13
Грузия завершила квалификацию ЧМ-2026 сенсационным поражением от Болгарии

Грузины уступили соперникам со счетом 1:2 в матче последнего тура отборочной группы E

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Грузии потерпела поражение от команды Болгарии в матче последнего, шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.

Встреча, которая прошла на стадионе Васил Левски в Софии, завершилась со счетом 2:1 в пользу болгар.

Хозяева забил оба своих мяча в первом тайме – отличились Георги Русев и Филип Крастев. У гостей единственный гол во второй 45-минутке оформил Лука Лочошвили.

Обе команды набрали по три очка за шесть поединков и завершили отбор к мундиалю ни с чем.

Итоговая таблица группы Е: Испания (16), Турция (13), Грузия (3), Болгария (3).

Квалификация ЧМ-2026. Группа Е, 18 ноября

Болгария – Грузия – 2:1

Голы: Русев, 10, Крастев, 24 – Лочошвили, 88

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Лочошвили (Грузия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Крастев (Болгария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Русев (Болгария), асcист Здравко Димитров.
сборная Грузии по футболу сборная Болгарии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
С Пп
Грузия вернулась на свой уровень. Там есть три топ футболиста, остальное сброд. Да и какой ЧМ. Нужно ещё в турнир Кадыркина заявится успеть. 
Ответить
+3
Український Крим
Грузія нарешті повернулась на останні позиції в Європі, де і була багато років
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
adidas777
А в чому сенсація? 
Автор не сміши, Грузія завжди була командою за рівнем ну точно не вище за Болгарію, а то й нижче.
Ответить
0
