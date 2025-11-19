Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болгария – Грузия – 2:1. Провальная квалификация Сакартвело. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
18.11.2025 21:45 – FT 2 : 1
Грузия
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 02:10 |
Болгария – Грузия – 2:1. Провальная квалификация Сакартвело. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе E

Болгария – Грузия – 2:1. Провальная квалификация Сакартвело. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября сборная Болгарии в последнем матче квалификации чемпионата мира 2026 переиграла Грузию со счетом 2:1.

Сакартвело и болгары набрали по три очка в группе Е и заняли третье и четвертое места соответственно. Первые две позиции у Испании (16) и Турции (13).

Квалификация ЧМ-2026. Группа Е, 18 ноября

Болгария – Грузия – 2:1

Голы: Русев, 10, Крастев, 24 – Лочошвили, 88

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Лочошвили (Грузия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Крастев (Болгария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Русев (Болгария), асcист Здравко Димитров.
Румыния – Сан-Марино – 7:1. Камбек Луческу после пропущенного. Видео голов
Испания не уступает в игровое время 31 матч подряд
Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1. На радость Украине. Видео голов
сборная Грузии по футболу сборная Болгарии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18 ноября 2025, 07:55 1
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре

Христич рассказал о ситуации

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 18 ноября 2025, 18:46 9
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса
Футбол | 19.11.2025, 01:39
Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса
Сборная Бразилии в товарищеском матче не сумела обыграть команду Туниса
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18.11.2025, 08:55
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 18.11.2025, 17:47
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
17.11.2025, 23:29
Бокс
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
17.11.2025, 00:01 6
Футбол
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 5
Футбол
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
17.11.2025, 07:20 11
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
