18 ноября сборная Болгарии в последнем матче квалификации чемпионата мира 2026 переиграла Грузию со счетом 2:1.

Сакартвело и болгары набрали по три очка в группе Е и заняли третье и четвертое места соответственно. Первые две позиции у Испании (16) и Турции (13).

Квалификация ЧМ-2026. Группа Е, 18 ноября

Болгария – Грузия – 2:1

Голы: Русев, 10, Крастев, 24 – Лочошвили, 88

Видеообзор матча