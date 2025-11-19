Чемпионат мира19 ноября 2025, 02:10 |
Болгария – Грузия – 2:1. Провальная квалификация Сакартвело. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе E
19 ноября 2025, 02:10 |
18 ноября сборная Болгарии в последнем матче квалификации чемпионата мира 2026 переиграла Грузию со счетом 2:1.
Сакартвело и болгары набрали по три очка в группе Е и заняли третье и четвертое места соответственно. Первые две позиции у Испании (16) и Турции (13).
Квалификация ЧМ-2026. Группа Е, 18 ноября
Болгария – Грузия – 2:1
Голы: Русев, 10, Крастев, 24 – Лочошвили, 88
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Лочошвили (Грузия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Крастев (Болгария).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Русев (Болгария), асcист Здравко Димитров.
