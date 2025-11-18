Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
18.11.2025 21:45 - : -
Грузия
Прогноз
Чемпионат мира
181
0

Болгария – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 18 ноября в 21:45 по Киеву

Болгария – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
УАФ

Во вторник, 18 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Болгарии и Грузии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Болгария

В последнее время коллектив находится в неплохой форме. Хотя и на прошлогодней Лиге наций болгарам удалось завоевать 9 очков в группе с Северной Ирландией, Беларусью и Люксембургом и занять 2-е место. Это позволило сборной поучаствовать в стыковых играх за выход в дивизионе В, однако в них она уступила Ирландии со счетом 4:2.

Но вот на текущем отборе Болгария совсем отстает – за 5 игр ей не удалось получить ни одного очка. Из-за таких результатов сборная и занимает последнее, 4 место собственной группы.

Грузия

У грузин ситуация лучше. За 6 поединков Лиги наций сборная завоевала 7 очков и заняла 3-е место группы с Чехией, Украиной и Албанией. Поэтому красно-белые были вынуждены играть в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе В, там Грузия перемолола Армению с общим счетом 9:1.

На текущей квалификации сборная проиграла в 4/5 играх, поэтому сейчас занимает предпоследнее, 3 место группы и уже не имеет шансов на выход на ЧМ или плей-офф. Единственная победа грузин оказалась против Болгарии во 2-м туре отбора.

Личные встречи

Начиная с 2022 команды играли между собой трижды. 2 победы одержала Грузия, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Болгария не может победить дома уже в шести матчах подряд.
  • Грузия в свою очередь проиграла 6/8 предварительным выездным поединкам.
  • На текущем отборе Болгария забила 1, а пропустила 18 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua
Болгария
18 ноября 2025 -
21:45
Грузия
сборная Болгарии по футболу сборная Грузии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
