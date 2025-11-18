Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран рассказал, чему научился у Симеоне, Луиса Энрике и Терима
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 23:03
Турецкий специалист старается использовать лучшие методики, с которыми сталкивался сам

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, чему научился за годы работы под руководством таких наставников как Диего Симеоне, Луис Энрике и Фатих Терим.

«Я многому научился у всех тренеров, с которыми работал. В защите меня вдохновляют решения Симеоне. В атаке, я бы сказал, на меня наибольшее влияние оказал Луис Энрике. Я также многому научился у Фатиха Терима в плане взаимоотношений между игроками и того, как находить решения в самые напряженные и критические моменты. Я стараюсь черпать вдохновение в самых успешных аспектах работы этих тренеров и выстраивать свой собственный стиль, основываясь на их интерпретации».

«В тактическом плане у Симеоне я научился командному позиционированию, компактности, сплоченности обороны, прессингу, перехвату передач между линиями и организации стандартных положений в системе 4-4-2. У Луиса Энрике я научился позиционированию, поиску решений против плотной обороны, использованию пространства и быстрой реакции. Футбол в наши дни развивается очень быстро, и его динамизм заставляет искать новые подходы к каждому матчу. Именно поэтому так важно уметь адаптироваться и быть в курсе событий. Конечно, у меня есть свои футбольные принципы, которые я стараюсь совершенствовать, но я также стараюсь идти в ногу со стремительным развитием игры», – заявил Туран.

Также Арда Туран объяснил, почему принял предложение возглавить «Шахтер» летом нынешнего года.

Арда Туран Луис Энрике Диего Симеоне Фатих Терим Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: AS
