Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал испанским журналистам о мотивации, которая побудила его перебраться работать в Украину, а также назвал цели и задачи, стоящие перед «горняками» под его руководством.

«Шахтер» – великолепная команда. У нее очень глубокая культура и ДНК, пропитанная успехом. Я очень рад быть здесь. Я всегда говорю: с точки зрения организационной структуры это один из самых профессиональных клубов, которые я когда-либо видел. Каждый человек на каждом уровне выполняет свою работу наилучшим образом. Конечно, я в курсе текущей ситуации в стране, но клуб делает все возможное, чтобы как мы, так и игроки пострадали как можно меньше. Я – увлеченный тренер с большими мечтами. И «Шахтер» – это тоже клуб с большими мечтами. Наши взгляды идеально совпадают».

«Я бы не назвал это [приход в «Шахтер»] желанием что-то доказывать. Скорее, мои мечты и моя химия идеально совпали с «Шахтером». Успех – в истории этого клуба, в его ДНК. Это клуб, который добился многого как на внутренней арене, так и в Европе. Я считаю, что успех – это привычка, и моя цель – помочь этому клубу вновь обрести эту привычку. Конечно, мы хотим снова стать чемпионами – это наша главная цель. Мы очень молодая и развивающаяся команда. «Шахтер» всегда был клубом, участвующим в еврокубках. Я считаю, что эти европейские матчи жизненно важны для опыта наших игроков. Именно поэтому у нас есть цели и в Лиге конференций: мы хотим пройти как можно дальше и внести свой вклад в давнюю традицию клуба участвовать в европейских соревнованиях».

«Как я уже упоминал, клуб делает все возможное, чтобы минимизировать воздействие внешних факторов на команду. Они создают для нас отличную рабочую среду. Конечно, мы сталкиваемся с ситуациями, с которыми никогда раньше не сталкивались, как в психологическом, так и в физическом плане. Например, нам часто приходится долго переезжать на автобусе по стране и за ее пределы для участия в матчах. На европейские матчи мы едем в Польшу, а пересечение границы требует определенных процедур и времени. Поэтому нам пришлось полностью адаптировать наши методы восстановления к этому графику. Мы стараемся разрабатывать новые подходы. Учитывая такой плотный график, это сложная задача. Кроме того, у нас очень молодой состав, поэтому мы прилагаем особые усилия, чтобы направлять игроков, мотивировать их и поддерживать их мечты».

Ранее Туран заявлял, что цель «Шахтера» в Лиге конференций – это выйти как минимум в 1/8 финала турнира.