Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 22:34 |
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»

Турецкий тренер – о мотивации, которая побудила его перебраться работать в Украину

facebook.com/fcshakhtar. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал испанским журналистам о мотивации, которая побудила его перебраться работать в Украину, а также назвал цели и задачи, стоящие перед «горняками» под его руководством.

«Шахтер» – великолепная команда. У нее очень глубокая культура и ДНК, пропитанная успехом. Я очень рад быть здесь. Я всегда говорю: с точки зрения организационной структуры это один из самых профессиональных клубов, которые я когда-либо видел. Каждый человек на каждом уровне выполняет свою работу наилучшим образом. Конечно, я в курсе текущей ситуации в стране, но клуб делает все возможное, чтобы как мы, так и игроки пострадали как можно меньше. Я – увлеченный тренер с большими мечтами. И «Шахтер» – это тоже клуб с большими мечтами. Наши взгляды идеально совпадают».

«Я бы не назвал это [приход в «Шахтер»] желанием что-то доказывать. Скорее, мои мечты и моя химия идеально совпали с «Шахтером». Успех – в истории этого клуба, в его ДНК. Это клуб, который добился многого как на внутренней арене, так и в Европе. Я считаю, что успех – это привычка, и моя цель – помочь этому клубу вновь обрести эту привычку. Конечно, мы хотим снова стать чемпионами – это наша главная цель. Мы очень молодая и развивающаяся команда. «Шахтер» всегда был клубом, участвующим в еврокубках. Я считаю, что эти европейские матчи жизненно важны для опыта наших игроков. Именно поэтому у нас есть цели и в Лиге конференций: мы хотим пройти как можно дальше и внести свой вклад в давнюю традицию клуба участвовать в европейских соревнованиях».

«Как я уже упоминал, клуб делает все возможное, чтобы минимизировать воздействие внешних факторов на команду. Они создают для нас отличную рабочую среду. Конечно, мы сталкиваемся с ситуациями, с которыми никогда раньше не сталкивались, как в психологическом, так и в физическом плане. Например, нам часто приходится долго переезжать на автобусе по стране и за ее пределы для участия в матчах. На европейские матчи мы едем в Польшу, а пересечение границы требует определенных процедур и времени. Поэтому нам пришлось полностью адаптировать наши методы восстановления к этому графику. Мы стараемся разрабатывать новые подходы. Учитывая такой плотный график, это сложная задача. Кроме того, у нас очень молодой состав, поэтому мы прилагаем особые усилия, чтобы направлять игроков, мотивировать их и поддерживать их мечты».

Ранее Туран заявлял, что цель «Шахтера» в Лиге конференций – это выйти как минимум в 1/8 финала турнира.

По теме:
Туран рассказал, чему научился у Симеоне, Луиса Энрике и Терима
Арда ТУРАН: «У меня большие мечты о будущем. Атлетико – мой дом»
ФОТО. Шахтер приступил к тренировкам после нескольких дней отдыха
Арда Туран Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18 ноября 2025, 07:55 1
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре

Христич рассказал о ситуации

Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану
Футбол | 18 ноября 2025, 23:00 0
Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану
Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану

Артем раскритиковал предателя Тимощука

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18.11.2025, 11:47
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Футбол | 18.11.2025, 18:45
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Футбол | 18.11.2025, 06:42
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
