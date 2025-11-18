Арда ТУРАН: «У меня большие мечты о будущем. Атлетико – мой дом»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран ответил на вопрос журналистов о том, ставит ли он перед собой целью однажды сменить своего учителя Диего Симеоне во главе первой команды мадридского «Атлетико», где он ранее играл под руководством аргентинского специалиста.

«Конечно, у меня большие мечты. Но я знаю, что все в жизни происходит постепенно. Я все еще учусь и набираюсь опыта. Симеоне – невероятный тренер. Если вы когда-нибудь поработаете с ним, вы станете его болельщиком на всю жизнь. Он дает вам совершенно новый взгляд на вещи. Я добился больших успехов с ним как игрок, а теперь, как тренер, у меня есть возможность применить многое из того, чему я у него научился. Сейчас я очень счастлив в «Шахтере». Я часть удивительной организации и хочу добиться здесь больших успехов. Пока Симеоне тренирует «Атлетико», я буду его самым преданным болельщиком. Но у меня большие мечты о будущем. «Атлетико» – мой дом», – заявил Туран.

Отметим, что сегодня «Шахтер» вернулся к полноценным тренировкам после возвращения в команду сборников.