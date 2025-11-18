ФОТО. Шахтер приступил к тренировкам после нескольких дней отдыха
К команде присоединились футболисты из сборных
Футболисты донецкого «Шахтера» приступили к тренировкам после нескольких дней отдыха.
Игроки украинского гранда, которые выступали за свои национальные сборные, присоединились к команде и коллектив провел первую тренировку полным составом.
Уже 22 ноября «Шахтер» проведет первый матч в чемпионате Украины после международной паузы. Команда Арды Турана встретится с киевской «Оболонью», поединок стартует в 18:00 по Киеву.
ФОТО. Шахтер приступил к тренирокам после нескольких дней отдыха
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым
Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей