ФОТО. Шахтер приступил к тренировкам после нескольких дней отдыха

Футболисты донецкого «Шахтера» приступили к тренировкам после нескольких дней отдыха.

Игроки украинского гранда, которые выступали за свои национальные сборные, присоединились к команде и коллектив провел первую тренировку полным составом.

Уже 22 ноября «Шахтер» проведет первый матч в чемпионате Украины после международной паузы. Команда Арды Турана встретится с киевской «Оболонью», поединок стартует в 18:00 по Киеву.

ФОТО. Шахтер приступил к тренирокам после нескольких дней отдыха

