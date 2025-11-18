Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер приступил к тренировкам после нескольких дней отдыха
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 21:40 |
62
0

К команде присоединились футболисты из сборных

ФК Шахтер

Футболисты донецкого «Шахтера» приступили к тренировкам после нескольких дней отдыха.

Игроки украинского гранда, которые выступали за свои национальные сборные, присоединились к команде и коллектив провел первую тренировку полным составом.

Уже 22 ноября «Шахтер» проведет первый матч в чемпионате Украины после международной паузы. Команда Арды Турана встретится с киевской «Оболонью», поединок стартует в 18:00 по Киеву.

ФОТО. Шахтер приступил к тренирокам после нескольких дней отдыха

Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
