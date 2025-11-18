Ливерпуль продлит контракт с ключевым игроком. Он стоит 90 млн евро

Нидерландский полузащитник английского «Ливерпуля» Райан Гравенберх близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение 23-летнего футболиста будет рассчитано до завершения сезона 2029/30 или 2030/31.

В сезоне 2025/26 Райан Гравенберх провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Еще год назад «Ливерпуль» планировал обменять Райана Гравенберха на Орельена Тчуамени.