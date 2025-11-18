беларусь – Греция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 18 ноября в 21:45 по Киеву
Во вторник, 18 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными беларуси и Греции. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
беларусь
По непонятным причинам сателлиты государства-террориста (с которым белорусы иногда проводят товарищеские спарринги) не были отстранены от международных соревнований. Впрочем, команда не выступает на них слишком удачно – в прошлом сезоне Лиги наций беларусь с 7 баллами на счету заняла 3-е место группы с Северной Ирландией, Болгарией и Люксембургом, однако этого результата оказалось достаточно, чтобы сохранить прописку в дивизионе С.
На текущей квалификации статистика команды красноречива – 5 матчей, 4 поражения. Единственную ничью коллективу чудом удалось добыть в борьбе против Дании в предыдущем раунде, хотя красно-белые и доминировали весь матч.
Греция
Предыдущий сезон Лиги наций получился для коллектива отличным. За 6 поединков греки смогли набрать 15 очков (только 1 поражение произошло в игре против Англии) и занять 2-е место, уступив команде трех львов из-за худшей разницы забитых/пропущенных. В плей-офф за выход в высший дивизион А Греция победила Шотландию с общим счетом 3:1.
Однако текущая квалификация прошла для эллинов не столь хорошо. За 5 поединков Греция получила лишь 6 очков, позволяющих ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Шансов на выход в плей-офф у сборной уже нет.
Личные встречи
В официальных поединках клубы встречались между собой только раз – в игре 1-го круга текущей квалификации. Тогда победу со счетом 5:1 одержала Греция.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия белорусов продолжается уже 9 официальных игр подряд.
- За 5 матчей отбора беларусь пропустила уже 14 голов.
- В каждом из 8 предыдущих матчей Греции было забито 3 и больше голов.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.58.
21:45
