Во вторник, 18 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными беларуси и Греции. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

беларусь

По непонятным причинам сателлиты государства-террориста (с которым белорусы иногда проводят товарищеские спарринги) не были отстранены от международных соревнований. Впрочем, команда не выступает на них слишком удачно – в прошлом сезоне Лиги наций беларусь с 7 баллами на счету заняла 3-е место группы с Северной Ирландией, Болгарией и Люксембургом, однако этого результата оказалось достаточно, чтобы сохранить прописку в дивизионе С.

На текущей квалификации статистика команды красноречива – 5 матчей, 4 поражения. Единственную ничью коллективу чудом удалось добыть в борьбе против Дании в предыдущем раунде, хотя красно-белые и доминировали весь матч.

Греция

Предыдущий сезон Лиги наций получился для коллектива отличным. За 6 поединков греки смогли набрать 15 очков (только 1 поражение произошло в игре против Англии) и занять 2-е место, уступив команде трех львов из-за худшей разницы забитых/пропущенных. В плей-офф за выход в высший дивизион А Греция победила Шотландию с общим счетом 3:1.

Однако текущая квалификация прошла для эллинов не столь хорошо. За 5 поединков Греция получила лишь 6 очков, позволяющих ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Шансов на выход в плей-офф у сборной уже нет.

Личные встречи

В официальных поединках клубы встречались между собой только раз – в игре 1-го круга текущей квалификации. Тогда победу со счетом 5:1 одержала Греция.

Интересные факты

Безвыигрышная серия белорусов продолжается уже 9 официальных игр подряд.

За 5 матчей отбора беларусь пропустила уже 14 голов.

В каждом из 8 предыдущих матчей Греции было забито 3 и больше голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.58.