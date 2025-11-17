Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ори ДЭВИД: «Команда вернулась в отличном настроении»
Украина. Премьер лига
17 ноября 2025, 23:11 |
Тренер «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Вереса»

ФК Кривбасс. Ори Дэвид

Тренер «Кривбасса» Ори Дэвид поделился ожиданиями от матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса».

– В каком настроении команда вернулась после паузы?

– Команда вернулась в прекрасном настроении. Ребята имели несколько дней отдыха, чтобы восстановиться физически и ментально. Поэтому мы вернулись к работе в приятной атмосфере и уже с нетерпением ждем следующих тренировок и матча против «Вереса».

– Видите ли вы, что ребятам удалось перезарядить энергию?

– Сейчас мы проводим много тренировок, иногда даже по две в день, чтобы повысить физическую готовность и тактический уровень. Мы очень упорно работаем, чтобы подарить нашим болельщикам как можно больше хороших и ярких моментов.

– Каковы цели команды на ближайший матч?

– Прежде всего, мы хотим продолжать побеждать, это самое важное. Но не только побеждать, но и демонстрировать качественный, атакующий футбол. Как я уже говорил, мы много работаем, чтобы создавать положительные эмоции и для себя, и для наших фанов.

– Что скажете о выступлениях наших игроков в национальных сборных? Следите за их матчами?

– Да, конечно. Мы следим за играми Мендозы и Бара, а также Каменского в юношеской сборной Украины U-19. Мы рады, что они играют на международном уровне. Это важно для их развития. Они достойно представляют наш Клуб, и мы довольны их выступлениями.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
