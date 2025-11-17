Нидерланды – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

В понедельник, 17 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Нидерландов и Литвы. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Нидерланды

«Оранжевые» сейчас находятся в очень хорошей форме. На прошлогодней Лиге наций коллектив занял 2-е место собственной группы, благодаря чему смог квалифицироваться в плей-офф. Однако уже в 1/4 финала команда покинула турнир, проиграв Испанию в серии пенальти.

За 7 матчей текущей квалификации Нидерланды теряли очки дважды – оба раза из-за ничейных результатов с Польшей. И тем не менее, 17 набранных баллов позволяют сборной занимать 1-е место турнирной таблицы. Даже в случае поражения в грядущем поединке нидерландцы вряд ли опустятся на 2-е место, ведь у них на 13 голов лучшая разница забитых/пропущенных, чем поляки.

Литва

А вот Литва находится в ужасном состоянии. В Лиге наций 2024 года команда не завоевала ни одного очка за 6 матчей группы с Румынией, Косово и Кипром, поэтому заняла последнее, 4-е место. Такой результат привел коллектив к вылету в самый низкий дивизион турнира – лигу С.

На текущей квалификации трехцветные получили всего 3 балла (через ничьи с Финляндией и дважды с Мальтой), поэтому и занимают последнее, 5 место собственной группы.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущей квалификации. Тогда победу со счетом 3:2 одержали Нидерланды.

Интересные факты

Литва не может победить уже в 21-й игре подряд.

За 7 поединков квалификации Нидерланды забили 23 гола.

Беспроигрышная серия Нидерландов продолжается уже 11 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.62.