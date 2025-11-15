Тренер ЛНЗ рассказал о «закрытом» спарринге с Александрией

Программа 13-го тура УПЛ откроется 21 ноября матчем «Полтава» – ЛНЗ. Готовясь к этому противостоянию, черкасская команда сегодня провела спарринг с «Александрией», заполнив паузу в УПЛ, вызванную играми сборных.

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от встречи с «городскими», в которой его подопечные одержали победу – 3:1.

«Грех жаловаться, все, что планировали – выполнили. Прежде всего, футболисты получили необходимую игровую практику. Просмотрели нескольких игроков молодежного состава (U-19), после довольно продолжительного перерыва, вызванного травмой, вышел на замену Александр Каплиенко, что усилит конкуренцию за место в стартовом составе среди защитников.

Нарабатывали несколько комбинаций, которые, возможно, попробуем использовать в календарном матче с «Полтавой». Важно, что обошлось без травм, а одержанная победа добавит уверенности».

Сейчас на счету футболистов ЛНЗ 23 очка, и команда занимает второе место в чемпионате.