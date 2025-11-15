Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер ЛНЗ рассказал о «закрытом» спарринге с Александрией
Украина. Премьер лига
15 ноября 2025, 21:10 |
199
0

Тренер ЛНЗ рассказал о «закрытом» спарринге с Александрией

Виталий Пономарев остался доволен спаррингом с Александрией

15 ноября 2025, 21:10 |
199
0
Тренер ЛНЗ рассказал о «закрытом» спарринге с Александрией
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Программа 13-го тура УПЛ откроется 21 ноября матчем «Полтава» – ЛНЗ. Готовясь к этому противостоянию, черкасская команда сегодня провела спарринг с «Александрией», заполнив паузу в УПЛ, вызванную играми сборных.

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от встречи с «городскими», в которой его подопечные одержали победу – 3:1.

«Грех жаловаться, все, что планировали – выполнили. Прежде всего, футболисты получили необходимую игровую практику. Просмотрели нескольких игроков молодежного состава (U-19), после довольно продолжительного перерыва, вызванного травмой, вышел на замену Александр Каплиенко, что усилит конкуренцию за место в стартовом составе среди защитников.

Нарабатывали несколько комбинаций, которые, возможно, попробуем использовать в календарном матче с «Полтавой». Важно, что обошлось без травм, а одержанная победа добавит уверенности».

Сейчас на счету футболистов ЛНЗ 23 очка, и команда занимает второе место в чемпионате.

По теме:
Арсенал в тревоге: лидер канониров получил травму в сборной Бразилии
Бразилия победила Сенегал, а Мендоса помог Венесуэле обыграть Австралию
ЛНЗ – Александрия – 3:1. Заполнили паузу в УПЛ. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Александрия контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Александрия Виталий Пономарев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Вообще не разговаривал чудак». Вратарь покинул Динамо по двум причинам
Футбол | 15 ноября 2025, 02:15 0
«Вообще не разговаривал чудак». Вратарь покинул Динамо по двум причинам
«Вообще не разговаривал чудак». Вратарь покинул Динамо по двум причинам

Вячеслав Богоделов рассказал об Артеме Кичаке

Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Футбол | 15 ноября 2025, 06:42 2
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже

Критику получили Гуцуляк и Караваев

ФОТО. Главный тренер клуба УПЛ в третий раз стал отцом
Футбол | 15.11.2025, 15:14
ФОТО. Главный тренер клуба УПЛ в третий раз стал отцом
ФОТО. Главный тренер клуба УПЛ в третий раз стал отцом
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 15.11.2025, 20:26
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции
Футбол | 15.11.2025, 07:22
Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции
Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
13.11.2025, 20:20 76
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Источник: Мудрик скоро вернется в футбол. Челси нашел ему новый клуб
Источник: Мудрик скоро вернется в футбол. Челси нашел ему новый клуб
14.11.2025, 06:42 8
Футбол
ВИДЕО. Роналду получил прямую красную в матче квалификации чемпионата мира
ВИДЕО. Роналду получил прямую красную в матче квалификации чемпионата мира
13.11.2025, 23:15
Футбол
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
14.11.2025, 00:23 32
Футбол
Без шансов в Париже. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Франции
Без шансов в Париже. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Франции
13.11.2025, 23:40 242
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Что нужно Украине в матче против Исландии?
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Что нужно Украине в матче против Исландии?
14.11.2025, 06:23 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем