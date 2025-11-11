ВОЛОШИН: «Сборная? Был дома после игры. За 22 минуты доехал до вокзала»

22-летний вингер «Динамо» и сборной Украины Назар Волошин прокомментировал вызов в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции (13.11) и Исландии (16.11).

Напомним, что 9 ноября форвард римской «Ромы» Артем Довбик получил травму в матче чемпионата Италии против «Удинезе». После известия о повреждении Довбика главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в команду Волошина.

– Где ты был, когда тебе позвонили и сказали, что ты едешь со сборной?

– Был дома, приехал только после игры [Матч Динамо – ЛНЗ 0:1]

– И какая была реакция?

– Да какая, начал быстро собираться и ехать на вокзал.

– За сколько времени приехал?

– За 22 минуты доехал до вокзала.

– Спешил?

– Очень.

– Как твое здоровье в первую очередь?

– Хорошо, все хорошо.

– Ты уже восстановился?

– Да.

– Сейчас матчи у нас решающие. Что думаешь об Исландии, о Франции? Мы предыдущий сбор сыграли уже с исландцами успешно. Как думаешь, как на этот раз будет складываться матч?

– Я надеюсь, что хорошо для нас, потому что это очень хорошие, качественные сборные, с ними будет трудно, но у нас есть цель, мы будем к ней идти.

– Если сравнивать свое настроение и настроение команды, которое ты видишь, когда ехали на октябрьский сбор и когда едем сейчас, насколько оно отличается?

– Еще не видно. Посмотрим после первой тренировки, можно сказать, когда все вместе соберемся.

– А по своему состоянию чувствуешь, что более уверен?

– Более уверенные, да, – сказал Волошин.

После четырех сыгранных матчей в группе D сборная Украины занимает второе место, имея в своем активе семь очков. Франция опережает нашу команду на три балла, а сборная Исландии расположилась на третьей строчке с четырьмя очками.

Турнирная таблица группы D отбора на чемпионат мира 2026