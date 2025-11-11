ВОЛОШИН: «Сборная? Был дома после игры. За 22 минуты доехал до вокзала»
Назар рассказал о вызове в сборную и настрое на ближайшие матчи
22-летний вингер «Динамо» и сборной Украины Назар Волошин прокомментировал вызов в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции (13.11) и Исландии (16.11).
Напомним, что 9 ноября форвард римской «Ромы» Артем Довбик получил травму в матче чемпионата Италии против «Удинезе». После известия о повреждении Довбика главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в команду Волошина.
– Где ты был, когда тебе позвонили и сказали, что ты едешь со сборной?
– Был дома, приехал только после игры [Матч Динамо – ЛНЗ 0:1]
– И какая была реакция?
– Да какая, начал быстро собираться и ехать на вокзал.
– За сколько времени приехал?
– За 22 минуты доехал до вокзала.
– Спешил?
– Очень.
– Как твое здоровье в первую очередь?
– Хорошо, все хорошо.
– Ты уже восстановился?
– Да.
– Сейчас матчи у нас решающие. Что думаешь об Исландии, о Франции? Мы предыдущий сбор сыграли уже с исландцами успешно. Как думаешь, как на этот раз будет складываться матч?
– Я надеюсь, что хорошо для нас, потому что это очень хорошие, качественные сборные, с ними будет трудно, но у нас есть цель, мы будем к ней идти.
– Если сравнивать свое настроение и настроение команды, которое ты видишь, когда ехали на октябрьский сбор и когда едем сейчас, насколько оно отличается?
– Еще не видно. Посмотрим после первой тренировки, можно сказать, когда все вместе соберемся.
– А по своему состоянию чувствуешь, что более уверен?
– Более уверенные, да, – сказал Волошин.
После четырех сыгранных матчей в группе D сборная Украины занимает второе место, имея в своем активе семь очков. Франция опережает нашу команду на три балла, а сборная Исландии расположилась на третьей строчке с четырьмя очками.
Турнирная таблица группы D отбора на чемпионат мира 2026
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|10
|2
|УКРАИНА
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|7
|3
|Исландия
|4
|1
|1
|2
|11 - 9
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|4
|4
|Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рух недоволен судейством
Тренер Карпат высказался о дисквалификации