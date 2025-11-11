Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВОЛОШИН: «Сборная? Был дома после игры. За 22 минуты доехал до вокзала»
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 15:52
Назар рассказал о вызове в сборную и настрое на ближайшие матчи

Скрин из видео.Назар Волошин

22-летний вингер «Динамо» и сборной Украины Назар Волошин прокомментировал вызов в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции (13.11) и Исландии (16.11).

Напомним, что 9 ноября форвард римской «Ромы» Артем Довбик получил травму в матче чемпионата Италии против «Удинезе». После известия о повреждении Довбика главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в команду Волошина.

– Где ты был, когда тебе позвонили и сказали, что ты едешь со сборной?

– Был дома, приехал только после игры [Матч Динамо – ЛНЗ 0:1]

– И какая была реакция?

– Да какая, начал быстро собираться и ехать на вокзал.

– За сколько времени приехал?

– За 22 минуты доехал до вокзала.

– Спешил?

– Очень.

– Как твое здоровье в первую очередь?

– Хорошо, все хорошо.

– Ты уже восстановился?

– Да.

– Сейчас матчи у нас решающие. Что думаешь об Исландии, о Франции? Мы предыдущий сбор сыграли уже с исландцами успешно. Как думаешь, как на этот раз будет складываться матч?

– Я надеюсь, что хорошо для нас, потому что это очень хорошие, качественные сборные, с ними будет трудно, но у нас есть цель, мы будем к ней идти.

– Если сравнивать свое настроение и настроение команды, которое ты видишь, когда ехали на октябрьский сбор и когда едем сейчас, насколько оно отличается?

– Еще не видно. Посмотрим после первой тренировки, можно сказать, когда все вместе соберемся.

– А по своему состоянию чувствуешь, что более уверен?

– Более уверенные, да, – сказал Волошин.

После четырех сыгранных матчей в группе D сборная Украины занимает второе место, имея в своем активе семь очков. Франция опережает нашу команду на три балла, а сборная Исландии расположилась на третьей строчке с четырьмя очками.

Турнирная таблица группы D отбора на чемпионат мира 2026

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 4 3 1 0 9 - 3 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 10
2 УКРАИНА 4 2 1 1 8 - 7 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 7
3 Исландия 4 1 1 2 11 - 9 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 4
4 Азербайджан 4 0 1 3 2 - 11 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 1
Полная таблица
Назар Волошин (Динамо) сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Украина Украина - Исландия
Михаил Олексиенко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
