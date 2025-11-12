Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это ошибка, нужно исправить». Энрике выступил с требованием к Забарному
Франция
12 ноября 2025, 04:42 |
Тренер считает, что Илья ошибся в последнем матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер Луис Энрике нашел виновного во втором пропущенном голе парижан в матче с «Лионом». Ранее французская пресса обвинила в пропущенном мяче Илью Забарного.

«Ошибка произошла не у вратаря, а у защитника. Когда команда оказывает давление, защитники должны выходить вперед, иначе потом приходится догонять соперника.

Это индивидуальные ошибки, которые нужно исправить. «Лион» сыграл очень хорошо, несмотря на многочисленные травмы. Они настоящая команда, и мне нравится, как они играют в футбол», – заявил Энрике.

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лион Илья Забарный Лион - ПСЖ Луис Энрике
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
