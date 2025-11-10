Ноттингем Форест на своем поле одержал убедительную победу над Лидсом (3:1) в поединке 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Павичи открыли счет, забил Лукас Нмеча, но хозяева быстро восстановили равновесие усилиями Ибраима Сангаре.

Во втором тайме лесники прибавили обороты и склонили чашу весов в свою пользу, отличились Морган Гиббс-Уайт и реализовавший пенальти Элиотт Андерсон.

АПЛ. 11-й тур, 9 ноября 2025

Ноттингем Форест – Лидс Юнайтед – 3:1

Голы: Сангаре, 15, Гиббс-Уайт, 68, Андерсон, 90+1 (пен) – Нмеча, 13

