Ноттингем Форест – Лидс – 3:1. Павлины в лесу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ
Ноттингем Форест на своем поле одержал убедительную победу над Лидсом (3:1) в поединке 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Павичи открыли счет, забил Лукас Нмеча, но хозяева быстро восстановили равновесие усилиями Ибраима Сангаре.
Во втором тайме лесники прибавили обороты и склонили чашу весов в свою пользу, отличились Морган Гиббс-Уайт и реализовавший пенальти Элиотт Андерсон.
АПЛ. 11-й тур, 9 ноября 2025
Ноттингем Форест – Лидс Юнайтед – 3:1
Голы: Сангаре, 15, Гиббс-Уайт, 68, Андерсон, 90+1 (пен) – Нмеча, 13
Видео голов и обзор матча
События матча
