Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ноттингем Форест – Лидс – 3:1. Павлины в лесу. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
09.11.2025 16:00 – FT 3 : 1
Лидс
Англия
10 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:28
Ноттингем Форест – Лидс – 3:1. Павлины в лесу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

Ноттингем Форест – Лидс – 3:1. Павлины в лесу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Ноттингем Форест на своем поле одержал убедительную победу над Лидсом (3:1) в поединке 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Павичи открыли счет, забил Лукас Нмеча, но хозяева быстро восстановили равновесие усилиями Ибраима Сангаре.

Во втором тайме лесники прибавили обороты и склонили чашу весов в свою пользу, отличились Морган Гиббс-Уайт и реализовавший пенальти Элиотт Андерсон.

АПЛ. 11-й тур, 9 ноября 2025

Ноттингем Форест – Лидс Юнайтед – 3:1

Голы: Сангаре, 15, Гиббс-Уайт, 68, Андерсон, 90+1 (пен) – Нмеча, 13

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Омари Хатчинсон.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Сангаре (Ноттингем Форест).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Лидс), асcист Бренден Ааронсон.
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ноттингем Форест Лидс Морган Гиббс-Уайт Эллиот Андерсон Ибраим Сангаре Лукас Нмеча
