Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
09.11.2025 16:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 ноября 2025, 12:38 |
108
0

Ноттингем – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 9 ноября в 16:00 по Киеву

09 ноября 2025, 12:38 |
108
0
Ноттингем – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ноттингем

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем Форест

Текущий сезон проходит для команды просто ужасно. Клуб сменил уже 2 тренеров – сначала из-за конфликта с владельцем должность потерял Нуну Эшпериту Санту, а впоследствии был уволен даже Анже Постекоглу, который его заменил. После назначения Шона Дайча кардинально ситуация не изменилась – за 10 туров Премьер-лиги клубу удалось набрать 6 очков, благодаря которым он сейчас занимает предпоследнее, 19 место. Из Кубка лиги коллектив Александра Зинченко вылетел на стадии 1/16 финала от «Свонси».

В Лиге Европы англичане также выступают не слишком уверенно. За 4 раунда «лесники» победили только «Порту», ​​проиграли «Митьюлланду» и сыграли вничью с «Бетисом» и «Штурмом». С 5 очками клуб находится на 23 месте таблицы турнира.

Лидс

Как для новичка лиги результаты команды еще вполне удовлетворительны. За 10 матчей АПЛ «Лидс» завоевал 11 зачетных пунктов, поэтому сейчас и находится на 16-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета не слишком существенно – всего 4 балла.

Из Кубка английской лиги «павлины» вылетели от «Шеффилда Венздей» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

Начиная с сезона 2019/20, клубы провели между собой 5 поединков. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • «Ноттингем» забил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Лидс» проиграл в 5/6 выездных поединках этого сезона.
  • «Ноттингем» пропустил 19 мячей в текущем сезоне чемпионата Англии – 3-й лучший показатель среди всех команд турнира.

Возможные стартовые составы

Ноттингем: Селс – Уильямс, Мурилльо, Миленкович, Савона – Сангаре, Андерсон – Гиббс-Вайт, Йейтс, Ндое – Жезус

Лидс: Перри – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Джастин – Штах, Ампаду, Лонгстафф – Окафор, Нмеча, Ааронсон

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
9 ноября 2025 -
16:00
Лидс
Тотал менее 2.5 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на суперматч АПЛ 2025/26
Сможет ли Холанд сегодня побить рекорд Ширера?
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Ноттингем Форест Лидс прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Футбол | 08 ноября 2025, 17:35 5
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата

Вингер сборной Украны провел на поле 85 минут и записал на свой счет забитый мяч

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09 ноября 2025, 07:20 8
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб

Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»

Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 12:00
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына
Футбол | 09.11.2025, 13:07
Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына
Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем