В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем Форест

Текущий сезон проходит для команды просто ужасно. Клуб сменил уже 2 тренеров – сначала из-за конфликта с владельцем должность потерял Нуну Эшпериту Санту, а впоследствии был уволен даже Анже Постекоглу, который его заменил. После назначения Шона Дайча кардинально ситуация не изменилась – за 10 туров Премьер-лиги клубу удалось набрать 6 очков, благодаря которым он сейчас занимает предпоследнее, 19 место. Из Кубка лиги коллектив Александра Зинченко вылетел на стадии 1/16 финала от «Свонси».

В Лиге Европы англичане также выступают не слишком уверенно. За 4 раунда «лесники» победили только «Порту», ​​проиграли «Митьюлланду» и сыграли вничью с «Бетисом» и «Штурмом». С 5 очками клуб находится на 23 месте таблицы турнира.

Лидс

Как для новичка лиги результаты команды еще вполне удовлетворительны. За 10 матчей АПЛ «Лидс» завоевал 11 зачетных пунктов, поэтому сейчас и находится на 16-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета не слишком существенно – всего 4 балла.

Из Кубка английской лиги «павлины» вылетели от «Шеффилда Венздей» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

Начиная с сезона 2019/20, клубы провели между собой 5 поединков. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

«Ноттингем» забил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Лидс» проиграл в 5/6 выездных поединках этого сезона.

«Ноттингем» пропустил 19 мячей в текущем сезоне чемпионата Англии – 3-й лучший показатель среди всех команд турнира.

Возможные стартовые составы

Ноттингем: Селс – Уильямс, Мурилльо, Миленкович, Савона – Сангаре, Андерсон – Гиббс-Вайт, Йейтс, Ндое – Жезус

Лидс: Перри – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Джастин – Штах, Ампаду, Лонгстафф – Окафор, Нмеча, Ааронсон

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.78.