09.11.2025 16:00 – FT 0 : 0
Англия10 ноября 2025, 01:14 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:17
ВИДЕО. Орлы и чайки. Кристал Пэлас и Брайтон пролетели мимо победы в АПЛ
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ
10 ноября 2025, 01:14 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:17
У матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги «Крістал Пелес» та «Брайтон» розійшлися миром (0:0).
Гра на «Селхерст Парк» пройшла у напруженій боротьбі, однак без великої кількості моментів.
Обидві команди діяли обережно, приділяючи багато уваги захисту. У підсумку жоден із голкіперів не пропустив.
АПЛ. 11 тур, 9 листопада 2025
Крістал Пелес – Брайтон – 0:0
