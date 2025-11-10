ВИДЕО. Орлы и чайки. Кристал Пэлас и Брайтон пролетели мимо победы в АПЛ

У матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги «Крістал Пелес» та «Брайтон» розійшлися миром (0:0).

Гра на «Селхерст Парк» пройшла у напруженій боротьбі, однак без великої кількості моментів.

Обидві команди діяли обережно, приділяючи багато уваги захисту. У підсумку жоден із голкіперів не пропустив.

АПЛ. 11 тур, 9 листопада 2025

Крістал Пелес – Брайтон – 0:0