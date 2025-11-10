Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
09.11.2025 16:00 – FT 0 : 0
Брайтон
Англия
10 ноября 2025, 01:14
ВИДЕО. Орлы и чайки. Кристал Пэлас и Брайтон пролетели мимо победы в АПЛ

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

ВИДЕО. Орлы и чайки. Кристал Пэлас и Брайтон пролетели мимо победы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

У матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги «Крістал Пелес» та «Брайтон» розійшлися миром (0:0).

Гра на «Селхерст Парк» пройшла у напруженій боротьбі, однак без великої кількості моментів.

Обидві команди діяли обережно, приділяючи багато уваги захисту. У підсумку жоден із голкіперів не пропустив.

АПЛ. 11 тур, 9 листопада 2025

Крістал Пелес – Брайтон – 0:0

