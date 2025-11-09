Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
09.11.2025 16:00 - : -
Брайтон
Англия
09 ноября 2025, 11:25 |
Матч начнется 9 ноября в 16:00 по Киеву

ФК Кристал Пэлас

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Брайтоном. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Кристал Пэлас

«Орлы» под руководством Оливера Гласнера уже давно показывают очень хороший футбол. За 10 туров текущего сезона Премьер-лиги команде удалось набрать 16 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от 2-го места совсем мало – 3 очка. В Кубке английской лиги лондонцы одолели «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировались в 1/4 финала.

В Лиге конференций англичанам удалось переиграть «Динамо Киев» и «АЗ Алкамаар», однако во 2-м туре коллектив неожиданно уступил «АЭК Ларнак».

Брайтон

Не слишком стабильные результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне – чайки то побеждают топов, то теряют очки с середняками. Тем не менее, после 10 сыгранных туров Премьер-лиги клуб имеет на счету 15 очков и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Со 2-го места команду отделяет 4 балла.

В Кубке английской лиги «Брайтон» дошел до 1/8 финала, однако там потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • «Брайтон» не победил ни в одном из трех последних выездных поединков. На счету команды 2 поражения и ничья.
  • «Брайтон» сохранил ворота сухими лишь в 1 из 6 последних поединков.
  • «Кристал Пэлас» победил в 3-х последних матчах со счетом 8:1.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74.

Кристал Пэлас
9 ноября 2025 -
16:00
Брайтон
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
