Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КАРАВАЕВ – о вызове в сборную: «Это единственный большой негативный момент»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 23:41 |
КАРАВАЕВ – о вызове в сборную: «Это единственный большой негативный момент»

Защитник киевского «Динамо» поделился эмоциями перед матчами «сине-желтых»

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после того, как был вызван в лагерь сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026.

– Сейчас пауза на матчи национальных сборных, и ты вызван в национальную сборную Украины. Уже подсчитали, что прошло 749 дней с момента твоего последнего матча за «сине-желтых». Какие эмоции от того, что снова в главной команде страны?

– Конечно, это положительные эмоции, потому что ты возвращаешься в сборную через определенное время. Значит, я стабильно играю на одном уровне. Где-то немного лучше, где-то хуже, но стараюсь себя держать в тонусе. Есть хорошие моменты, потому, пожалуй, и вызвали в сборную. Потому всегда готов, дождался, и будем ехать по результат.

– Два года была пауза между вызовами в сборную. Когда были матчи сборных, и ты оставался дома, что тогда было и как сейчас будет отличаться тренировочный процесс?

– Во-первых, когда собирается сборная, у футболистов, кто не едет в сборную, есть некоторое время для паузы, три-четыре дня можно отдохнуть. И, конечно, ты проводишь это время с семьей. Это положительная энергия и эмоции.

Сейчас по-другому – сразу еду на презентацию формы сборной, и оттуда потом на вокзал, поэтому даже домой не смогу заехать. Поэтому это единственный большой негативный момент, – рассказал Караваев.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Александр Караваев
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
