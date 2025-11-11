КАРАВАЕВ – о вызове в сборную: «Это единственный большой негативный момент»
Защитник киевского «Динамо» поделился эмоциями перед матчами «сине-желтых»
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после того, как был вызван в лагерь сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026.
– Сейчас пауза на матчи национальных сборных, и ты вызван в национальную сборную Украины. Уже подсчитали, что прошло 749 дней с момента твоего последнего матча за «сине-желтых». Какие эмоции от того, что снова в главной команде страны?
– Конечно, это положительные эмоции, потому что ты возвращаешься в сборную через определенное время. Значит, я стабильно играю на одном уровне. Где-то немного лучше, где-то хуже, но стараюсь себя держать в тонусе. Есть хорошие моменты, потому, пожалуй, и вызвали в сборную. Потому всегда готов, дождался, и будем ехать по результат.
– Два года была пауза между вызовами в сборную. Когда были матчи сборных, и ты оставался дома, что тогда было и как сейчас будет отличаться тренировочный процесс?
– Во-первых, когда собирается сборная, у футболистов, кто не едет в сборную, есть некоторое время для паузы, три-четыре дня можно отдохнуть. И, конечно, ты проводишь это время с семьей. Это положительная энергия и эмоции.
Сейчас по-другому – сразу еду на презентацию формы сборной, и оттуда потом на вокзал, поэтому даже домой не смогу заехать. Поэтому это единственный большой негативный момент, – рассказал Караваев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шок: с «классического» трио лучше всех сыграл «Атлетико»
Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб