Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Моуриньо тоже это видел». Португальский эксперт разочаровался в Судакове
Португалия
09 ноября 2025, 20:45
«Моуриньо тоже это видел». Португальский эксперт разочаровался в Судакове

Украинский хавбек Бенфики пока еще не проявил своих лучших качеств

«Моуриньо тоже это видел». Португальский эксперт разочаровался в Судакове
Getty Images/Global Images Ukraine

В Португалии назвали игру украинского полузащитника лиссабонской «Бенфики» Георгия Судакова в матче 10-го тура чемпионата страны с «Виторией» Гимараеш не слишком удачной.

«Мне кажется странным тот факт, что Судаков не может проявить себя. И, кажется, Моуринью тоже это видел. Думаю, дело (замена Судакова в перерыве – прим.) было не только в желтой карточке.

Игра в первом тайме была очень плохой с обеих сторон, без голов. Матч был без особого напряжения и совсем не интересен», – сказал один из португальских экспертов в эфире программы Ataque Rápido.

Бенфика разгромила Виторию 3:0 1 ноября. 9 числа орлы сыграют против команды Каса Пиа в 11-м туре национального первенства (22:30).

ФОТО. Судаковы показали свою жизнь в Португалии. Это роскошь
Судаков избежал дисквалификации после матча чемпионата Португалии
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
