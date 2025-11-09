Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Премьер-лига
Динамо Киев
09.11.2025 15:30 – FT 0 : 1
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 17:30 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:07
4007
166

Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде

«Фиолетовые» одолели чемпионов Украины, до этого обыграв «горняков»

09 ноября 2025, 17:30 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:07
4007
166 Comments
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
УПЛ

После предыдущей паузы на матчи сборных календарь киевского «Динамо» не щадит игроков. Но подопечные Александра Шовковского находятся в хорошей форме и в последнее время чаще радуют болельщиков победами. В активе киевлян — убедительные успехи в матчах с «Кривбассом» и «Зриньски», а также победа над «Шахтёром» в Кубке Украины. Однако не обошлось и без потерь: в чемпионате поражение от донецкого клуба прервало внушительную серию «Динамо» без поражений, а в Лиге конференций команда уступила на выезде турецкому «Самсунспору».

Что касается «ЛНЗ», команда в последних матчах будто «прилипла» к счёту 1:0 — будь то Кубок или чемпионат. Правда, не всегда этот результат оказывается в их пользу: так, в прошлом туре черкасчане уступили львовским «Карпатам», хотя показали лучший процент владения мячом в чемпионате среди всех команд.

По сравнению с последним поединком против «горняков» тренер «Динамо» внёс несколько изменений в стартовый состав: на поле с первых минут появились Михавко, Михайленко и Волошин, заменившие Вивчаренко, Бражко и Шолу. На встречу с киевлянами состав «ЛНЗ» изменений не претерпел.

Матч начался в спокойном темпе: команды действовали осторожно, стараясь не рисковать и присмотреться друг к другу. С первых минут было видно, что киевляне возьмут мяч под контроль, а гости из Черкасс будут искать свои шансы в быстрых контратаках. В первом тайме моментов было немного. У «бело-синих» можно отметить опасную скидку Караваева на Михавка после подачи со штрафного, но защитник не сумел замкнуть мяч. Ещё один шанс имел Герреро, заменивший травмировавшегося Ярмоленко, однако голкипер «ЛНЗ» Паламарчук совершил настоящий чудо-сейв, выручив свою команду.

Игроки «ЛНЗ» отвечали острыми контратаками — временами очень перспективными, но им постоянно чего-то не хватало: то офсайд, то своевременное вмешательство защитников «Динамо», то неточный удар. Казалось, что 0:0 станет закономерным итогом первой половины, однако черкасчане преподнесли сюрприз. Уже в компенсированное время Проспер выскочил один на один с Нещеретом, но переиграть вратаря не сумел. Зато первым на добивании оказался Евгений Пастух, который точным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол — 0:1. «ЛНЗ» ушёл на перерыв, ведя в счёте.

В начале второго тайма у киевлян возник спорный момент в штрафной соперника. Попов активно боролся с Муравским и упал, что сначала заставило главного судью Николая Балакина указать на 11-метровый. Однако после просмотра видеоповтора арбитр пересмотрел своё решение и пенальти отменил.

Киевлянам было сложно создавать моменты у чужих ворот: гости действовали очень компактно в обороне, давали мало пространства игрокам «Динамо» и при первой же возможности убегали в контратаки, в которых могли увеличить своё преимущество. Тем не менее счёт так и остался неизменным. Киевляне не смогли пробить такую оборону, а «ЛНЗ» подтвердил репутацию «злого гения» для обоих наших грандов в первой половине чемпионата, одержав победы и над «Шахтёром», и над «Динамо» на выезде.

«ЛНЗ» впервые в своей истории обыграл киевское «Динамо» и прервал их беспроигрышную серию в домашних матчах, которая насчитывала 29 поединков. Черкасчане в таблице обошли своих сегодняшних соперников и теперь занимают второе место, а киевляне опустились на четвёртую позицию.

После очередной паузы на международные матчи обе команды проведут свои следующие поединки на выезде. Киевлян ждёт непростая встреча с «Колосом», а «ЛНЗ» отправится в гости к новичку чемпионата — «Полтаве».

Наши оценки:

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Динамо» - ЛНЗ - 0:1

Голы: Пастух, 45+1

Предупреждения: Кабаев, 70, Попов, 75, Михавко, 90+1 – Ноникашвили, 72

«Динамо»: Нещерет – Михавко, Попов, Тиаре (Дубинчак, 46), Караваев – Волошин (Огундана, 65), Михайленко, Пихалёнок (Шапаренко, 65), Кабаев – Буяльский (Бленуце, 81), Ярмоленко (Герреро, 34)

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Горин, Муравский, Пасич – Рябов – Кузык (Дайко, 79), Пастух, Яшари, Проспер (Кравчук, 84) – Ассинор (Ноникашвили, 71)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 8 (2) – 9 (3)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 0 – 3

ДИНАМО – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Температура: 10°C

По теме:
ФОТО. Звездный бразилец Шахтера вернулся в Украину после операции
Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава
ВИДЕО. Был ли фол? Судья отменил пенальти в пользу Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(59)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один із лідерів Зорі близький до повернення у стрій
Футбол | 09 ноября 2025, 16:39 0
Один із лідерів Зорі близький до повернення у стрій
Один із лідерів Зорі близький до повернення у стрій

Пердута пропустил два матча подряд

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 09.11.2025, 16:44
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09.11.2025, 07:20
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Комментарии 169
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
etorfine
Дрочіть на Зрінськи))
І який же засмучений коментатор на упл тв, це було варто того, в кінці просто потух і мовчав))
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Вся країна була за ЛНЗ і зараз святкує перемогу! Бравоооо! 
Диряві ОПЗЖ голос шавки! Голос !!! 😂😂😂😂
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Arera
Загнали сепара суркиса в будку! Браво ЛНЗ! Вся Украина аплодирует вам стоя!
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Парень Пумы
Семенной завод осеменил киевскую Дырочку ☝️☝️☝️
Ответить
+8
Показать Скрыть 3 ответа
moysha
Не дивно що забив Пастух. Адже грало стадо баранів із динамо.
Ответить
+6
shylc1
Зараз підори знову завиють що Ахметов все купив....Викусіть чмошніки!!! пОпов - підар!!!!
Ответить
+6
Показать Скрыть 6 ответов
Андрей⚒️
Помню тут были которые в этом сезоне смеялись когда шахтёр был на 3/4 месте, интересно, где они?
Ответить
+5
Показать Скрыть 4 ответа
COBA
І хто там достроково хоронив ЛНЗ? Хлопці вийшли на поле і грали в футбол, а не мучились. На 90-х хвилинах йшли в пресинг на чужій половині поля. Заслужена перемога.
Ответить
+5
Перший Серед Рівних в бані
Ни в коем случае не увольняйте Шовковского. Посмотрите как он круто зриньски обыграл.
Ответить
+5
VIPsector1
Панове, майте совість! Напевно важко в двох турнірах. Зрінські вимотав гранда!
Ответить
+5
Болела
Пономарьову і ЛНЗ варто віддати належне.
Переграти не автобусом, не відбиваючись, не випадково Шахтар і Динамо … а по грі, все по ділу… браво!
Як upd.. якщо подивитись турнірну таблицю зараз, то гроші все ж таки в футбол грають..
upd2 - там і з академією в ЛНЗ все добре зараз.. багато турнірів дитячих забирають..
Ответить
+5
AK.228
Да, действительно господина Сортира выпускают для «усиления» , снизить так сказать градус напряжения 
Только вот никто «заслуги» этого фантома галимого не помнит и обсыкают, обсирают…
Используют так сказать - по назначению 👏👏👏👏👏
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Spaceman
Чудовий результат
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
vruthiy-112
Пономарьов рулить і це по ділу.!!!
Ответить
+4
Фанькин кот
Ух ты, радость-то какая! Наконец-то! Кривбасс походу слился, а ЛНЗ - нет. Не купились на шубы суркисовы да угрозы Андрюшкины. Поэтому - молодцы и красавчики!
А вам, дынамофаны упоротые, это фортуна должок возвращает за прошлый сезон. Глотайте да не подавитесь.
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
An124_Ukr
Ахахахаз
Позорникі диряві ))
Ответить
+4
Alex Moos
Не довго Динамо тішилось програшу шахти від лнз 
Ответить
+4
New Zealander
Дуже сподіваємось що сьогодні відрив Шахтаря від Динамо стане 7 очок!
Ответить
+4
Оберст
Тернопольская лабуба, ты такая смешная доходяга
Ответить
+3
Andromed
ЛНЗ зробили гарну заяву на медалі, але головне стабільність, поки у них цього немає
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 6
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем