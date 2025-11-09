Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде

После предыдущей паузы на матчи сборных календарь киевского «Динамо» не щадит игроков. Но подопечные Александра Шовковского находятся в хорошей форме и в последнее время чаще радуют болельщиков победами. В активе киевлян — убедительные успехи в матчах с «Кривбассом» и «Зриньски», а также победа над «Шахтёром» в Кубке Украины. Однако не обошлось и без потерь: в чемпионате поражение от донецкого клуба прервало внушительную серию «Динамо» без поражений, а в Лиге конференций команда уступила на выезде турецкому «Самсунспору».

Что касается «ЛНЗ», команда в последних матчах будто «прилипла» к счёту 1:0 — будь то Кубок или чемпионат. Правда, не всегда этот результат оказывается в их пользу: так, в прошлом туре черкасчане уступили львовским «Карпатам», хотя показали лучший процент владения мячом в чемпионате среди всех команд.

По сравнению с последним поединком против «горняков» тренер «Динамо» внёс несколько изменений в стартовый состав: на поле с первых минут появились Михавко, Михайленко и Волошин, заменившие Вивчаренко, Бражко и Шолу. На встречу с киевлянами состав «ЛНЗ» изменений не претерпел.

Матч начался в спокойном темпе: команды действовали осторожно, стараясь не рисковать и присмотреться друг к другу. С первых минут было видно, что киевляне возьмут мяч под контроль, а гости из Черкасс будут искать свои шансы в быстрых контратаках. В первом тайме моментов было немного. У «бело-синих» можно отметить опасную скидку Караваева на Михавка после подачи со штрафного, но защитник не сумел замкнуть мяч. Ещё один шанс имел Герреро, заменивший травмировавшегося Ярмоленко, однако голкипер «ЛНЗ» Паламарчук совершил настоящий чудо-сейв, выручив свою команду.

Игроки «ЛНЗ» отвечали острыми контратаками — временами очень перспективными, но им постоянно чего-то не хватало: то офсайд, то своевременное вмешательство защитников «Динамо», то неточный удар. Казалось, что 0:0 станет закономерным итогом первой половины, однако черкасчане преподнесли сюрприз. Уже в компенсированное время Проспер выскочил один на один с Нещеретом, но переиграть вратаря не сумел. Зато первым на добивании оказался Евгений Пастух, который точным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол — 0:1. «ЛНЗ» ушёл на перерыв, ведя в счёте.

В начале второго тайма у киевлян возник спорный момент в штрафной соперника. Попов активно боролся с Муравским и упал, что сначала заставило главного судью Николая Балакина указать на 11-метровый. Однако после просмотра видеоповтора арбитр пересмотрел своё решение и пенальти отменил.

Киевлянам было сложно создавать моменты у чужих ворот: гости действовали очень компактно в обороне, давали мало пространства игрокам «Динамо» и при первой же возможности убегали в контратаки, в которых могли увеличить своё преимущество. Тем не менее счёт так и остался неизменным. Киевляне не смогли пробить такую оборону, а «ЛНЗ» подтвердил репутацию «злого гения» для обоих наших грандов в первой половине чемпионата, одержав победы и над «Шахтёром», и над «Динамо» на выезде.

«ЛНЗ» впервые в своей истории обыграл киевское «Динамо» и прервал их беспроигрышную серию в домашних матчах, которая насчитывала 29 поединков. Черкасчане в таблице обошли своих сегодняшних соперников и теперь занимают второе место, а киевляне опустились на четвёртую позицию.

После очередной паузы на международные матчи обе команды проведут свои следующие поединки на выезде. Киевлян ждёт непростая встреча с «Колосом», а «ЛНЗ» отправится в гости к новичку чемпионата — «Полтаве».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Динамо» - ЛНЗ - 0:1

Голы: Пастух, 45+1

Предупреждения: Кабаев, 70, Попов, 75, Михавко, 90+1 – Ноникашвили, 72

«Динамо»: Нещерет – Михавко, Попов, Тиаре (Дубинчак, 46), Караваев – Волошин (Огундана, 65), Михайленко, Пихалёнок (Шапаренко, 65), Кабаев – Буяльский (Бленуце, 81), Ярмоленко (Герреро, 34)

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Горин, Муравский, Пасич – Рябов – Кузык (Дайко, 79), Пастух, Яшари, Проспер (Кравчук, 84) – Ассинор (Ноникашвили, 71)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 8 (2) – 9 (3)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 0 – 3

Температура: 10°C