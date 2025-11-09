Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Динамо Киев
09.11.2025 15:30 – FT 0 : 1
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 18:51 | Обновлено 09 ноября 2025, 19:16
4108
18

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Киевляне проиграли домашний матч 0:1

09 ноября 2025, 18:51 | Обновлено 09 ноября 2025, 19:16
4108
18 Comments
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на поражение команды в матче 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1).

– Сегодня впервые в сезоне «Динамо» не имело за матч ни одного реального голевого момента… С чем это связано – усталостью после еврокубкового матча или удачной игрой соперника?

– Вы правильно заметили – у нас был очень насыщенный график и я могу констатировать тот факт, что нам не хватало свежести, не хватало эмоций.

У нас был напряженный период – четыре довольно непростых матча, и время на восстановление через два дня на третий, через три на четвертый. Плюс логистические моменты. Безусловно, это не могло не повлиять на наши действия.

К этому еще можно добавить то, что мы сегодня играли с одной из самых организованных команд лиги в защите, одной из команд, которые пропустили меньше всего голов. Соперник достаточно уверенно действовал в обороне, с быстрыми атаками, контратаками, на что мы обращали внимание во время подготовки к этому матчу. Но, к сожалению, в конце первого тайма во время одной из таких контратак пропустили гол, который стал единственным в этом матче.

– Что случилось с Ярмоленко? Насколько сложно его повреждение?

– Об этом я получу информацию в ближайшие дни, потому что сейчас говорить о чем-то рано. Он жаловался на неприятные ощущения, а во время игры они начали усиливаться. Поэтому он попросил замену.

– После матча прошлого тура с «Шахтером» вы раскритиковали действия арбитров. Довольны ли вы их работой сегодня?

– Я не буду сейчас переносить результат игры на действия арбитров. Мы действительно сегодня по игре не наработали на победу, это точно. Не уверен, заслуживали ли мы поражение – это уже другой вопрос.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
An124_Ukr
Пздц )))) свіжості йому невистачило )))) то купи всім 11 рахітам по холсу
Ответить
+6
VIPsector1
Зганьбився ти, Сашо, вже давно. Але краще б ти мовчав. Бо це вже схоже на посміховисько. Ти, головне, кепку не знімай. На фарт….
Ответить
+5
An124_Ukr
Чудо тупоголове напиши заяву на звільнення 
Ответить
+5
Перець
Хоч би раз сказав, що це моя помилка  тактична , беру провину на себе  не того в склад в старті поставив,  нє бля.т одне й те саме, логістика і судді. Попов і Михавко леви матчу!
Ответить
+2
komentatoru_pidarasi
Суркіс просто поставив на ЛНЗ треба ж на казіно якось заробляти 
Ответить
+2
jugulator
Щось Пафосникі вже зовсім погані стали.
Ответить
+1
RomеоBoss
Динамо навіть за друге місто
буде важко поборотися!
Ответить
+1
ptolemeus
А я нагадаю, що ЛНЗ ще грає в кубку, який фанати київського недоклубу вже вважають виграним)
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
luceorius
 Недавно десь бачив оголошення "Кваліфікований хірург допоможе поганому танцюристу". Можливо, Шовковський прочитає та звернеться  .
Ответить
+1
Istm
Ну з приводу сенсаційності суперечливо.
швидше, так би мовити, неочікуваною була поразка ЛНЗ від Карпат.
Ответить
+1
Lopez Nieto
ЦэШко Дэ Ти гуляв???
Ответить
+1
Nostradamus
Завтра вилізе жид і буде нити про "ані падстроілі нам календар"... "ми знаєм, кто за етім стаіт"
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Поки диряві плакі-плакі, вся Україна радіє перемозі ЛНЗ 😊
Ответить
0
vasilichn
Даунецкий шлюхтерспор 1-4 влетел, так что 0-1 это еще норм...
Ответить
-10
Показать Скрыть 2 ответа
