Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на поражение команды в матче 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1).

– Сегодня впервые в сезоне «Динамо» не имело за матч ни одного реального голевого момента… С чем это связано – усталостью после еврокубкового матча или удачной игрой соперника?

– Вы правильно заметили – у нас был очень насыщенный график и я могу констатировать тот факт, что нам не хватало свежести, не хватало эмоций.

У нас был напряженный период – четыре довольно непростых матча, и время на восстановление через два дня на третий, через три на четвертый. Плюс логистические моменты. Безусловно, это не могло не повлиять на наши действия.

К этому еще можно добавить то, что мы сегодня играли с одной из самых организованных команд лиги в защите, одной из команд, которые пропустили меньше всего голов. Соперник достаточно уверенно действовал в обороне, с быстрыми атаками, контратаками, на что мы обращали внимание во время подготовки к этому матчу. Но, к сожалению, в конце первого тайма во время одной из таких контратак пропустили гол, который стал единственным в этом матче.

– Что случилось с Ярмоленко? Насколько сложно его повреждение?

– Об этом я получу информацию в ближайшие дни, потому что сейчас говорить о чем-то рано. Он жаловался на неприятные ощущения, а во время игры они начали усиливаться. Поэтому он попросил замену.

– После матча прошлого тура с «Шахтером» вы раскритиковали действия арбитров. Довольны ли вы их работой сегодня?

– Я не буду сейчас переносить результат игры на действия арбитров. Мы действительно сегодня по игре не наработали на победу, это точно. Не уверен, заслуживали ли мы поражение – это уже другой вопрос.