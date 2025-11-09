Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Динамо Киев
09.11.2025 15:30 - : -
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 02:22 | Обновлено 09 ноября 2025, 02:23
Динамо – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

Колллаж Sport.ua

В воскресенье, 9 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с ЛНЗ. Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Для киевлян последние полторы недели стали очень продуктивными: «Динамо» одержало первую победу в Лиге конференций, разгромив «Зрински», и до этого в волевом стиле переиграло «Шахтер», выбив «горняков» из Кубка Украины. Однако в очном поединке против команды Турана уже в УПЛ, столичный клуб потерпел поражение, и отстает от своего прямого конкурента за золото уже на 4 балла. ЛНЗ в свою очередь имел возможность вплотную приблизиться к чемпионской строчке, однако уступил «Карпатам», тем самым усложнив себе задачу в борьбе за высокие места. А на очереди очная встреча с «Динамо», которое, кажется, смогло преодолеть недавний кризис, но как оно будет, покажет уже сама игра.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Динамо Киев
9 ноября 2025 -
15:30
ЛНЗ
