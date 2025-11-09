Динамо Киев

В воскресенье, 9 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с ЛНЗ. Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Для киевлян последние полторы недели стали очень продуктивными: «Динамо» одержало первую победу в Лиге конференций, разгромив «Зрински», и до этого в волевом стиле переиграло «Шахтер», выбив «горняков» из Кубка Украины. Однако в очном поединке против команды Турана уже в УПЛ, столичный клуб потерпел поражение, и отстает от своего прямого конкурента за золото уже на 4 балла. ЛНЗ в свою очередь имел возможность вплотную приблизиться к чемпионской строчке, однако уступил «Карпатам», тем самым усложнив себе задачу в борьбе за высокие места. А на очереди очная встреча с «Динамо», которое, кажется, смогло преодолеть недавний кризис, но как оно будет, покажет уже сама игра.

