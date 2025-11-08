Динамо Киев

В воскресенье, 9 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и черкасский ЛНЗ. Команды набрали одинаковое количество очков и находятся среди лидеров чемпионата.

Динамо

Между двумя международными паузами киевская команда провела пять матчей, которые приносили разные эмоции поклонникам «бело-синих». Сначала «Динамо» продлило свою ничейную серию, но затем уверенно разобралось с одним из лидеров турнирной таблицы «Кривбассом». Далее были два принципиальных противостояния с «Шахтером»: в кубковом киевляне одержали волевую победу, а в рамках УПЛ проиграли. Ну и предыдущая встреча для команды Александра Шовковского в Лиге конференций завершилась блестящим разгромом боснийского «Зриньски». Перед очередной паузой в чемпионате «бело-синих» ждет еще один непростой соперник, ведь ЛНЗ уже продемонстрировал способность отбирать очки у фаворитов.

Хорошей новостью для «Динамо» является пустеющий лазарет команды. В матче против «Зриньски» наконец вернулся на поле колумбиец Анхель Торрес, сыграл и Волошин, у которого было повреждение. В победном поединке Лиги конференций произошло еще одно знаковое для «бело-синих» событие: дебютный гол за киевскую команду забил румынский форвард Владислав Бленуце. А вот Владимир Бражко пропустил встречу с боснийцами, продолжает восстанавливаться защитник Кристиан Биловар.

Поражение «Шахтеру» прервало рекордную беспроигрышную серию киевлян в чемпионате. Но «бело-синие» имеют в активе беспроигрышную домашнюю серию в УПЛ, которая насчитывает 29 игр (22 победы и 7 ничьих). Кроме того, голевая домашняя серия «Динамо» в УПЛ продолжается 16 матчей (38 голов).

ЛНЗ

Черкасская команда в этом сезоне демонстрирует довольно уверенную игру, но стабильности ей не хватает. Пятиматчевая беспроигрышная серия «фиолетовых» завершилась в прошлом туре после поражения «Карпатам». Решающей в этом матче стала ошибка голкипера черкащан Алексея Паламарчука. «Конечно, не хочется допускать такие ошибки, но это футбол, он построен на ошибках. Сегодня Леша Паламарчук ошибся, но любой может ошибиться, поэтому мы двигаемся дальше. Конечно, нам нужно было сравнивать счет, по возможности выигрывать матч, но мы не смогли этого сделать», - отметил после игры главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев.

Тем не менее, ЛНЗ находится среди лидеров УПЛ, а разгромную победу черкащан над «Шахтером» еще долго будут вспоминать. Во многом благодаря этому триумфу лучшим тренером октября стал Виталий Пономарев, а лучшим игроком месяца признали атакующего хавбека Проспера Оба. К слову, нигериец в текущем чемпионате забил 5 голов и борется за звание лучшего бомбардира турнира. А еще его результативный удар в ворота «Руха» вывел ЛНЗ в 1/4 финала Кубка Украины.

Но несмотря на свой атакующий потенциал, ЛНЗ забивает мало. Больше одного гола черкащане отправили в ворота соперников только в двух матчах. Но и пропускает команда Пономарева немного: вместе с «Полесьем» «фиолетовые» по этому показателю удерживают первенство. При этом в предыдущих семи матчах черкасская команда пропустила всего два гола. На длительный срок выбыл из строя полузащитник Роман Дидык, который получил травму плеча и уже был прооперирован.

Статистика встреч

Соперники провели четыре очные дуэли, в которых три победы одержало «Динамо» и была зафиксирована одна ничья. В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли черкасскую команду (1:0 и 2:1). В предыдущей встрече соперники обменялись результативными ударами Вивчаренко и Яшари, а победу «бело-синим» в конце поединка принес автогол Путри.

Прогноз на противостояние

Складывается впечатление, что киевляне приобрели уверенность, и они, несомненно, постараются уйти с хорошим настроением на международную паузу. Но нынешний ЛНЗ является весьма боеспособной командой, так что хозяевам поля просто не будет. И все же, поставим на победу «бело-синих».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Тиаре, Караваев, Пихаленок, Буяльский, Шапаренко, Огундана, Герреро, Волошин.

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаев, Горин, Муравский, Г. Пасич, Пастух, Рябов, Яшари, Кузык, Ассинор, Проспер.