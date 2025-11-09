Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – ЛНЗ – 0:1. Провал после феерии в Европе. Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
Динамо Киев
09.11.2025 15:30 – FT 0 : 1
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 17:31 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:33
1677
0

Динамо – ЛНЗ – 0:1. Провал после феерии в Европе. Видео гола и обзор матча

9 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ

09 ноября 2025, 17:31 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:33
1677
0
Динамо – ЛНЗ – 0:1. Провал после феерии в Европе. Видео гола и обзор матча
УПЛ

9 ноября в 15:30 стартовал матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы.

Поединок прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского».

Киевская команда вышла на матч воодушевленной после разгрома «Зриньски» (6:0), поэтому фанаты ожидали еще одного успешного поединка.

Однако ЛНЗ оказался крепким орешком: гости забили мяч в конце первого тайма и не дали киевлянам возможности отыграться.

В итоге черкасский клуб оформил победу со счетом 1:0 и поднялся на второе место (23 балла). «Бело-синие», имея в активе 20 очков, опустились на четвёртую позицию.

УПЛ-2025/26. 12-й тур, 9 ноября

«Динамо» – ЛНЗ – 0:1

Гол: Пастух, 45+1

ГОЛ! 0:1, Пастух, 45+1 мин.

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пастух (ЛНЗ).
По теме:
ФОТО. Звездный бразилец Шахтера вернулся в Украину после операции
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ видео голов и обзор Евгений Пастух (футболист)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09 ноября 2025, 07:10 1
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину

Алонсо не видит украинца преемником Куртуа

От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен
Футбол | 09 ноября 2025, 12:00 11
От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен
От Грачева до Пятова: символическая сборная украинцев Шахтера всех времен

И ни слова – о бразильцах

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 09.11.2025, 16:44
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08.11.2025, 17:40
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 13
Теннис
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем