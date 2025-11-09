Динамо – ЛНЗ – 0:1. Провал после феерии в Европе. Видео гола и обзор матча
9 ноября прошел матч 12-го тура УПЛ
9 ноября в 15:30 стартовал матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы.
Поединок прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского».
Киевская команда вышла на матч воодушевленной после разгрома «Зриньски» (6:0), поэтому фанаты ожидали еще одного успешного поединка.
Однако ЛНЗ оказался крепким орешком: гости забили мяч в конце первого тайма и не дали киевлянам возможности отыграться.
В итоге черкасский клуб оформил победу со счетом 1:0 и поднялся на второе место (23 балла). «Бело-синие», имея в активе 20 очков, опустились на четвёртую позицию.
УПЛ-2025/26. 12-й тур, 9 ноября
«Динамо» – ЛНЗ – 0:1
Гол: Пастух, 45+1
ГОЛ! 0:1, Пастух, 45+1 мин.
События матча
