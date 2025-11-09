Эвертон, в составе которого выступает Виталий Миколенко, убедительно обыграл Фулхэм в матче 11 тура Английской Премьер-лиги (2:0).

«Ириски» убедительно начали поединок, атакуя ворота соперника, но долгое время забить им не удавалось. Исправил ситуацию полузащитник Идрисса Гуэ на 45+4. Этот счет и стал окончательным в первом тайме.

Во второй половине игры Эвертон продолжил доминировать, создавая опасные моменты.«Ирискам» удалось забить еще один мяч уже в концовке встречи – на 84 минуте игры ворота «дачников» поразил Майкл Кин. Виталий Миколенко отыграл все 90 минут.

АПЛ. 11-й тур, 8 ноября.

Эвертон – Фулхэм – 2:0

Голы: Гуе, 45+4, Кин, 81

Эвертон – Фулхэм – 2:0. Спокойная победа Миколенко и Ко. Видеообзор