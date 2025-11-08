Миколенко помог Эвертону прервать трехматчевую серию без побед в АПЛ
В параллельном матче «Вест Хэм» одолел «Бернли»
В субботу, 8 ноября, состоялся поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Фулхэмом».
Победу во встрече одержали «ириски» со счетом 2:0. Голы за хозяев забивали Идрисса Гуэйе и Майкл Кин.
Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе, провел весь матч и помог команде сохранить ворота на замке.
В параллельном матче АПЛ «Вест Хэм» сумел одолеть новичка чемпионата «Бернли» со счетом 3:2
АПЛ. 11-й тур, 8 ноября.
Эвертон – Фулхэм – 2:0
Голы: Гуэ, 45+4, Кин, 81.
Вест Хэм – Бернли – 3:2
Голы: Уилсон, 44, Соучек, 77, Уокер-Питерс, 87 – Флемминг, 35, Каллен, 90+7.
Three points at Hill Dickinson Stadium for @Everton 🔵 pic.twitter.com/mbPgPgccpR— Premier League (@premierleague) November 8, 2025
Back-to-back wins for @WestHam ⚒️ pic.twitter.com/WhqcDjhJ8I— Premier League (@premierleague) November 8, 2025
