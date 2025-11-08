Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Миколенко помог Эвертону прервать трехматчевую серию без побед в АПЛ
Чемпионат Англии
Вест Хэм
08.11.2025 17:00 – FT 3 : 2
Бёрнли
Англия
Миколенко помог Эвертону прервать трехматчевую серию без побед в АПЛ

В параллельном матче «Вест Хэм» одолел «Бернли»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 8 ноября, состоялся поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Фулхэмом».

Победу во встрече одержали «ириски» со счетом 2:0. Голы за хозяев забивали Идрисса Гуэйе и Майкл Кин.

Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе, провел весь матч и помог команде сохранить ворота на замке.

В параллельном матче АПЛ «Вест Хэм» сумел одолеть новичка чемпионата «Бернли» со счетом 3:2

АПЛ. 11-й тур, 8 ноября.

Эвертон – Фулхэм – 2:0
Голы: Гуэ, 45+4, Кин, 81.

Вест Хэм – Бернли – 3:2
Голы: Уилсон, 44, Соучек, 77, Уокер-Питерс, 87 – Флемминг, 35, Каллен, 90+7.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Эвертон Виталий Миколенко Вест Хэм
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
