В субботу, 8 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Эвертон

Текущий сезон коллектив проводит не слишком уверенно, но впрочем, это такое положение дел уже не ново для команды. За 10 поединков Премьер-лиги «ириски» смогли набрать 12 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-6 коллектив отделяет 5 баллов.

Из Кубка английской лиги ливерпульцы вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв «Вулвз» со счетом 2:0.

Фулгхэм

Честно говоря, дачники также не впечатляют результаты в текущем сезоне. Хотя начало было многообещающим – за 5 стартовых туров «Фулхэм» получил 8 очков. После 10 сыгранных поединков на счету коллектива есть 11 баллов, благодаря которым он занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета лондонцев отделяет 4 очка.

В Кубке английской лиги «Фулхэм» дошел до 1/4 финала (одолев по пути «Виком» и «Кембрид» из низших лиг), где его уже ждет поединок против «Ньюкасла».

Личные встречи

В 5-х последних играх между командами статистика достаточно равна. Каждый коллектив имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Фулхэм» завоевал всего 1 очко в 5-х выездных поединках этого сезона Премьер-лиги.

За 8 предыдущих поединков во всех турнирах «Эвертон» имеет всего 1 победу.

«Эвертон» не получил ворота сухими ни в одном из 7 последних поединков.

Возможные стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен – Гуе, Гарнер – Грилиш, Дьюсбери-Голл, Алькарас – Бету

Фулхэм: Лено – Сессеньсйон, Бесси, Андерсен, Тете – Берге, Ивоби – Кевин, Кинг, Уилсон – Хименес

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.93.