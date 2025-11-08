Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Определен окончательный состав Итогового турнира АТР. Как выглядят группы?

Новак Джокович снялся, в Турине сыграет и Феликс Оже-Альяссим, и Лоренцо Музетти

Определен окончательный состав Итогового турнира АТР. Как выглядят группы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Лоренцо Музетти

9 ноября в Турине (Италия) стартует Итоговый турнир ATP 2025 и только сегодня, 8 числа, стал известен окончательный состав участников.

Все решилось после финала соревнований АТР 250 в Афинах, где в финале Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После победы Новака Музетти не сумел квалифицироваться на ATP Finals по очкам, пропустив Феликса Оже-Альяссима (3645 пунктов против 3640). Канадец забрал последний, восьмой слот.

Однако на протяжении всей недели Джокович сохранял интригу и не подтверждал свое участие на Итоговом – Ноле гарантировал себе место в Турине еще в октябре. И в итоге сербский теннисист снялся с заключительных соревнований года и его место занял Лоренцо Музетти.

Группа Джимми Коннорса

  • Карлос Алькарас
  • Лоренцо Музетти
  • Тейлор Фритц
  • Алекс де Минаур

Группа Бьорна Борга

  • Янник Синнер
  • Александр Зверев
  • Бен Шелтон
  • Феликс Оже-Альяссим

9 ноября в Турине состоятся матчи Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, Александр Зверев – Бен Шелтон.

Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
ВИДЕО. Джокович разорвал на себе футболку после выигранного трофея в Афинах
Джокович в Афинах завоевал 101-й трофей в карьере, обыграв в финале Музетти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
