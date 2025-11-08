Определен окончательный состав Итогового турнира АТР. Как выглядят группы?
Новак Джокович снялся, в Турине сыграет и Феликс Оже-Альяссим, и Лоренцо Музетти
9 ноября в Турине (Италия) стартует Итоговый турнир ATP 2025 и только сегодня, 8 числа, стал известен окончательный состав участников.
Все решилось после финала соревнований АТР 250 в Афинах, где в финале Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти.
После победы Новака Музетти не сумел квалифицироваться на ATP Finals по очкам, пропустив Феликса Оже-Альяссима (3645 пунктов против 3640). Канадец забрал последний, восьмой слот.
Однако на протяжении всей недели Джокович сохранял интригу и не подтверждал свое участие на Итоговом – Ноле гарантировал себе место в Турине еще в октябре. И в итоге сербский теннисист снялся с заключительных соревнований года и его место занял Лоренцо Музетти.
Группа Джимми Коннорса
- Карлос Алькарас
- Лоренцо Музетти
- Тейлор Фритц
- Алекс де Минаур
Группа Бьорна Борга
- Янник Синнер
- Александр Зверев
- Бен Шелтон
- Феликс Оже-Альяссим
9 ноября в Турине состоятся матчи Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, Александр Зверев – Бен Шелтон.
