Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джокович в Афинах завоевал 101-й трофей в карьере, обыграв в финале Музетти
ATP
08 ноября 2025, 20:16 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:17
368
4

Новак в трех с камбеком одолел Лоренцо в решающем поединке соревнований АТР 250

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) завоевал трофей турнира АТР 250 в Афинах, Греция.

В финале серб в трех сетах за три часа переиграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти (Италия).

ATP 250 Афины. Хард в помещении. Финал

Новак Джокович (Сербия) [1] – Лоренцо Музетти (Италия) [2] – 4:6, 6:3, 7:5

По теме:
Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С кем сыграет Джокович? Определена финальная пара турнира ATP 250 в Афинах
199-й полуфинал и 200-я победа на индоре: Джокович в Афинах одолел Боржеша
Новак Джокович Лоренцо Музетти ATP Афины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 4
Ответить
Показать Скрыть 2 ответа
Ответить
