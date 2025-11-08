Джокович в Афинах завоевал 101-й трофей в карьере, обыграв в финале Музетти

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) завоевал трофей турнира АТР 250 в Афинах, Греция.

В финале серб в трех сетах за три часа переиграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти (Италия).

ATP 250 Афины. Хард в помещении. Финал

Новак Джокович (Сербия) [1] – Лоренцо Музетти (Италия) [2] – 4:6, 6:3, 7:5