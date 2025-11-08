ATP08 ноября 2025, 20:16 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:17
Джокович в Афинах завоевал 101-й трофей в карьере, обыграв в финале Музетти
Новак в трех с камбеком одолел Лоренцо в решающем поединке соревнований АТР 250
08 ноября 2025, 20:16 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:17
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5) завоевал трофей турнира АТР 250 в Афинах, Греция.
В финале серб в трех сетах за три часа переиграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти (Италия).
ATP 250 Афины. Хард в помещении. Финал
Новак Джокович (Сербия) [1] – Лоренцо Музетти (Италия) [2] – 4:6, 6:3, 7:5
