Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинцы на Challenger: рекорд Белозерцева, Урсу – в 1/4 финала Исламабада
ATP
26 ноября 2025, 18:16 |
Украинцы на Challenger: рекорд Белозерцева, Урсу – в 1/4 финала Исламабада

Александр Брайнин 27 ноября сыграет во втором раунде турнира в Афинах

Украинцы на Challenger: рекорд Белозерцева, Урсу – в 1/4 финала Исламабада
Instagram. Вадим Урсу

На неделе с 24 по 30 ноября проходят семь турниром серии челленджеров: в Плэйфорде (Австралия), в Манаме (Бахрейн), в Афинах (Греция), в Боготе (Колумбия), в Исламабаде (Пакистан), в Майе (Португалия) и в Темуко (Чили).

Украинские теннисисты играют или уже сыграли на трех из них: в Манаме, Афинах и Исламабаде.

В Манаме участие принял Юрий Джавакян (АТР 613), который в первом раунде потерпел поражение от Матиса Бобичона (Франция, ATP 804) со счетом 1:6, 4:6.

В Афинах выступление продолжает Александр Брайнин (АТР 793). Брайнин стартовал с квалификации, где прошел Кортни Лока (Зимбабве, ATP 29) [6:2, 1:2, RET., Лок] и Димитриса Азоидиса (Греция, ATP 1171) [7:5, 6:0].

На старте основной сетки Брайнин переиграл Луку Потенцу (Италия, ATP 364) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Александр в четвертый раз в карьере и впервые с 2023 года провел поединок в основе челленджера и добыл первую победу. 27 ноября он поборется против «нейтрала» Николая Вылегжанина (АТР 494) в матче 1/8 финала.

В Исламабаде национальный рекорд Украины установил 17-летний Никита Белозерцев (АТР 832), который в первом раунде основы прошел Сабу Пурцеладзе (Грузия, ATP 287) [6:2, 3:0, RET., Пурцеладзе] и стал самым молодым украинцем*, которому удалось добыть победу в основной сетке соревнований категории Challenger. Во втором круге Никита не сумел доиграть встречу против британца Зака Стивенса (АТР 1802) – 6:4, 6:7 (2:7), 0:5, RET., Белозерцев.

В Исламабаде выступления продолжает Вадим Урсу (АТР 446). Урсу, который посеян под пятым номером, обыграл Мухаммада Шоаба (Пакистан) [6:3, 6:7 (9:11), 6:3] и Тимофея Дерепашко (АТР 797) [6:2, 6:1].

Вадим во второй раз в карьере пробился в четвертьфинал челленджера и поборется за свой первый полуфинал против Джея Кларка (Великобритания, ATP 200).

* – Белозерцев может сменить гражданство на болгарское. На Уимблдоне он под влиянием своего болгарского тренера отказался отвечать на вопросы на украинском языке.

ATP Манама ATP Афины Александр Брайнин Вадим Урсу Никита Белозерцев Юрий Джавакян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
