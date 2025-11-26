Украинцы на Challenger: рекорд Белозерцева, Урсу – в 1/4 финала Исламабада

На неделе с 24 по 30 ноября проходят семь турниром серии челленджеров: в Плэйфорде (Австралия), в Манаме (Бахрейн), в Афинах (Греция), в Боготе (Колумбия), в Исламабаде (Пакистан), в Майе (Португалия) и в Темуко (Чили).

Украинские теннисисты играют или уже сыграли на трех из них: в Манаме, Афинах и Исламабаде.

В Манаме участие принял Юрий Джавакян (АТР 613), который в первом раунде потерпел поражение от Матиса Бобичона (Франция, ATP 804) со счетом 1:6, 4:6.

В Афинах выступление продолжает Александр Брайнин (АТР 793). Брайнин стартовал с квалификации, где прошел Кортни Лока (Зимбабве, ATP 29) [6:2, 1:2, RET., Лок] и Димитриса Азоидиса (Греция, ATP 1171) [7:5, 6:0].

На старте основной сетки Брайнин переиграл Луку Потенцу (Италия, ATP 364) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Александр в четвертый раз в карьере и впервые с 2023 года провел поединок в основе челленджера и добыл первую победу. 27 ноября он поборется против «нейтрала» Николая Вылегжанина (АТР 494) в матче 1/8 финала.

В Исламабаде национальный рекорд Украины установил 17-летний Никита Белозерцев (АТР 832), который в первом раунде основы прошел Сабу Пурцеладзе (Грузия, ATP 287) [6:2, 3:0, RET., Пурцеладзе] и стал самым молодым украинцем*, которому удалось добыть победу в основной сетке соревнований категории Challenger. Во втором круге Никита не сумел доиграть встречу против британца Зака Стивенса (АТР 1802) – 6:4, 6:7 (2:7), 0:5, RET., Белозерцев.

В Исламабаде выступления продолжает Вадим Урсу (АТР 446). Урсу, который посеян под пятым номером, обыграл Мухаммада Шоаба (Пакистан) [6:3, 6:7 (9:11), 6:3] и Тимофея Дерепашко (АТР 797) [6:2, 6:1].

Вадим во второй раз в карьере пробился в четвертьфинал челленджера и поборется за свой первый полуфинал против Джея Кларка (Великобритания, ATP 200).

* – Белозерцев может сменить гражданство на болгарское. На Уимблдоне он под влиянием своего болгарского тренера отказался отвечать на вопросы на украинском языке.