Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев отказался общаться на родном языке после разгромного поражения в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

После матча 1/16 финала, где Никита вместе со своим напарником Тимо Берманном (Австрия) уступил нидерландскому тандему Мец Роттгерин / Гидде Шонмакерс, украинские журналисты пригласили Белозерцева и его тренера Стефана Пантова из Болгарии на интервью.

Пантов сразу же заявил, что его подопечный будет отвечать на вопросы только на английском или русском языке. А сам Никита никак не отреагировал на эту ситуацию. После этих заявлений журналисты отказались проводить интервью.

Как отмечает сайт «Большой теннис Украины», Пантов – региональный координатор от Болгарской федерации тенниса (БФТ) в Черноморском регионе. Также сообщается, что Белозерцев раздумывает о смене гражданства на болгарское.

Никита на Уимблдоне продолжит выступления в одиночке, где 6 июля преодолел первый круг, обыграв Амира Омарханова.