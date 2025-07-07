Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
«История дня» в исполнении Никиты Белозерцева и его коуча Стефана Пантова
16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев отказался общаться на родном языке после разгромного поражения в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.
После матча 1/16 финала, где Никита вместе со своим напарником Тимо Берманном (Австрия) уступил нидерландскому тандему Мец Роттгерин / Гидде Шонмакерс, украинские журналисты пригласили Белозерцева и его тренера Стефана Пантова из Болгарии на интервью.
Пантов сразу же заявил, что его подопечный будет отвечать на вопросы только на английском или русском языке. А сам Никита никак не отреагировал на эту ситуацию. После этих заявлений журналисты отказались проводить интервью.
Как отмечает сайт «Большой теннис Украины», Пантов – региональный координатор от Болгарской федерации тенниса (БФТ) в Черноморском регионе. Также сообщается, что Белозерцев раздумывает о смене гражданства на болгарское.
Никита на Уимблдоне продолжит выступления в одиночке, где 6 июля преодолел первый круг, обыграв Амира Омарханова.
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А конкретно щодо ситуації, ви пишете відмовився спілкуватися рідною мовою. Так українська йому ніфіга не рідна. Його рідна мова зрозуміло яка. При цьому зверніть увагу, англійську мову цей гівнюк вивчив, а українську будучи українцем - або неосіліл, або гидує нею спілкуватися, не знаю що з цих варіантів гірше. Хоча людина, яку звати НІкІта Бєлозєрцев у мене особисто дуже важко асоціюється із українством.