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  4. Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Уимблдон
07 июля 2025, 23:02 |
1481
1

Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке

«История дня» в исполнении Никиты Белозерцева и его коуча Стефана Пантова

07 июля 2025, 23:02 |
1481
1
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
ФТУ. Никита Белозерцев

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев отказался общаться на родном языке после разгромного поражения в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

После матча 1/16 финала, где Никита вместе со своим напарником Тимо Берманном (Австрия) уступил нидерландскому тандему Мец Роттгерин / Гидде Шонмакерс, украинские журналисты пригласили Белозерцева и его тренера Стефана Пантова из Болгарии на интервью.

Пантов сразу же заявил, что его подопечный будет отвечать на вопросы только на английском или русском языке. А сам Никита никак не отреагировал на эту ситуацию. После этих заявлений журналисты отказались проводить интервью.

Как отмечает сайт «Большой теннис Украины», Пантов – региональный координатор от Болгарской федерации тенниса (БФТ) в Черноморском регионе. Также сообщается, что Белозерцев раздумывает о смене гражданства на болгарское.

Никита на Уимблдоне продолжит выступления в одиночке, где 6 июля преодолел первый круг, обыграв Амира Омарханова.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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Перший Серед Рівних
Уточняйте, що це ЮНІОРСЬКИЙ Уімблдон.
А конкретно щодо ситуації, ви пишете відмовився спілкуватися рідною мовою. Так українська йому ніфіга не рідна. Його рідна мова зрозуміло яка. При цьому зверніть увагу, англійську мову цей гівнюк вивчив, а українську будучи українцем - або неосіліл, або гидує нею спілкуватися, не знаю що з цих варіантів гірше. Хоча людина, яку звати НІкІта Бєлозєрцев у мене особисто дуже важко асоціюється із українством. 
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