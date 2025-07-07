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  4. Белозерцев проиграл стартовый матч в парном разряде юниорского Уимблдона
Уимблдон
07 июля 2025, 19:42 |
68
0

Белозерцев проиграл стартовый матч в парном разряде юниорского Уимблдона

Никита и Тило Берманн в двух сетах уступили нидерландскому дуэту в 1/16 финала

07 июля 2025, 19:42 |
68
0
Белозерцев проиграл стартовый матч в парном разряде юниорского Уимблдона
ФТУ. Никита Белозерцев

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде украинец и его напарник Тило Берманн (Австрия) в двух сетах уступили нидерландскому тандему Мец Роттгерин / Гидде Шонмакерс за 59 минут.

Уимблдон-2025. Пары, 1/16 финала

Никита Белозерцев (Украина) / Тило Берманн (Австрия) – Мец Роттгерин (Нидерланды) / Гидде Шонмакерс (Нидерланды) – 1:6, 2:6

Следующими соперниками нидерландцев будут пятые сеяные Китон Ханс и Джек Кеннеди из США.

Белозерцев и Берманн провели второй совместный мейджор. В начале июле они добрались до 1/8 финала Ролан Гаррос 2025.

Никита на травяном слэме в Лондоне продолжит выступления в одиночке, где днем ранее успешно преодолел первый круг.

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Никита Белозерцев Уимблдон-2025 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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