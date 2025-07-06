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Уимблдон
06 июля 2025, 19:56 | Обновлено 06 июля 2025, 19:57
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0

Украинец успешно стартовал на юниорском Уимблдоне, обыграв 16-го сеяного

Никита Белозерцев переиграл Амира Омарханова в двух сетах в 1/32 финала мейджора

06 июля 2025, 19:56 | Обновлено 06 июля 2025, 19:57
190
0
Украинец успешно стартовал на юниорском Уимблдоне, обыграв 16-го сеяного
ФТУ. Никита Белозерцев

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1519) успешно стартовал на юниорском Уимблдоне-2025.

В первом раунде украинец в двух сетах переиграл представителя Казахстана Амира Омарханова (АТР 909) за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025. Юниоры, 1/32 финала

Никита Белозерцев (Украина) – Амир Омарханов (Казахстан) [16] – 6:4, 6:2

Белозерцев проводит третий мейджор в карьере и впервые выступает на британском слэме. В 2025 году он покинула Australian Open в первом же раунде, а на Ролан Гаррос добрался до 1/8 финала.

Следующим соперником Никиты будет квалифаер из США Гэвин Гуди.

Белозерцев на Уимблдонском турнире также выступит в парном разряде. В первом раунде он вместе со своим напарником Тило Берманном из Австрии поборется против нидерландского тандема Мец Роттгерин / Гидде Шонмакерс.

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Никита Белозерцев Уимблдон-2025 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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