Украинец успешно стартовал на юниорском Уимблдоне, обыграв 16-го сеяного

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев (АТР 1519) успешно стартовал на юниорском Уимблдоне-2025.

В первом раунде украинец в двух сетах переиграл представителя Казахстана Амира Омарханова (АТР 909) за 1 час и 12 минут.

Уимблдон-2025. Юниоры, 1/32 финала

Никита Белозерцев (Украина) – Амир Омарханов (Казахстан) [16] – 6:4, 6:2

Белозерцев проводит третий мейджор в карьере и впервые выступает на британском слэме. В 2025 году он покинула Australian Open в первом же раунде, а на Ролан Гаррос добрался до 1/8 финала.

Следующим соперником Никиты будет квалифаер из США Гэвин Гуди.

Белозерцев на Уимблдонском турнире также выступит в парном разряде. В первом раунде он вместе со своим напарником Тило Берманном из Австрии поборется против нидерландского тандема Мец Роттгерин / Гидде Шонмакерс.