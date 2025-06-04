Украинец взял сет у второго сеяного на юниорском РГ-2025, но проиграл матч

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде юниорского Открытого чемпионата Франции 2025.

В 1/8 финала украинец уступил второму сеяному Якопо Вазами из Италии в трех сетах, взяв только один гейм после выигранной первой партии.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Никита Белозерцев (Украина) [14] – Якопо Вазами (Италия) [2] – 6:4, 0:6, 1:6

17-летний Вазами имеет немалый опыт выступлений на турнирах ITF и челленджерах. Также Якопо является четвертой ракеткой мира среди юниоров и в 2025 году имеет на своем счету три трофея (два J500 и один J300).

Следующим соперником Вазами будет 16-летний болгарин Иван Иванов.

Белозерцев во второй раз в карьере сыграл на мейджоре. В январе он проиграл в первом же раунде Australian Open.

Никита продолжит выступления на РГ-2025 в парном разряде, где 4 июня вместе с Тило Берманном из Австрии во втором круге сыграет против восьмых сеяных Оливера Бондинга и Джаггера Лича.