Украинец взял сет у второго сеяного на юниорском РГ-2025, но проиграл матч
Никита Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде мейджора, уступив Вазами
16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления в одиночном разряде юниорского Открытого чемпионата Франции 2025.
В 1/8 финала украинец уступил второму сеяному Якопо Вазами из Италии в трех сетах, взяв только один гейм после выигранной первой партии.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Никита Белозерцев (Украина) [14] – Якопо Вазами (Италия) [2] – 6:4, 0:6, 1:6
17-летний Вазами имеет немалый опыт выступлений на турнирах ITF и челленджерах. Также Якопо является четвертой ракеткой мира среди юниоров и в 2025 году имеет на своем счету три трофея (два J500 и один J300).
Следующим соперником Вазами будет 16-летний болгарин Иван Иванов.
Белозерцев во второй раз в карьере сыграл на мейджоре. В январе он проиграл в первом же раунде Australian Open.
Никита продолжит выступления на РГ-2025 в парном разряде, где 4 июня вместе с Тило Берманном из Австрии во втором круге сыграет против восьмых сеяных Оливера Бондинга и Джаггера Лича.
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