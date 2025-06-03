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  4. Белозерцев с напарником вырвал победу на супертайбрейке на юниорском РГ-25
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 19:53 |
94
0

Белозерцев с напарником вырвал победу на супертайбрейке на юниорском РГ-25

Никита и Тило Бехрманн в трех партиях одолели тандем Клерк / Кутюрье

03 июня 2025, 19:53 |
94
0
Белозерцев с напарником вырвал победу на супертайбрейке на юниорском РГ-25
ФТУ. Никита Белозерцев

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев успешно стартовал в парном разряде юниорского Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

В первом раунде украинец и его напарник Тило Бехрманн из Австрии на супертай-брейке вырвал победу у французского дуэта Дамьен Клерк / Ленн Кутюрье за 1 час и 18 минут.

Ролан Гаррос 2025. Юниоры, парни. Пары, 1/16 финала

Дамьен Клерк (Франция) / Ленн Кутюрье (Франция) [WC] – Никита Белозерцев (Украина) / Тило Бехрманн (Австрия) – 4:6, 6:4, [9:11]

Следующими соперниками Никиты и Тило будут восьмые сеяные Оливер Бондинг и Джаггер Лич.

Белозерцев также продолжает выступления на РГ-2025 и в одиночном разряде, где в 1/8 финала поборется против второго сеяного Якопо Васами.

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Никита Белозерцев Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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