Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025

Именитый сербский теннисит Новак Джокович (АТР 5) отказался от участия на Итоговом турнире АТР 2025.

Об этом стало известно после финального матча на соревнованиях АТР 250 в Греции, в котором Новак в трех сетах одолел Лоренцо Музетти, завоевав 101-й трофей в карьере.

Сам Джокович пока что никаких публичных заявлений не делал, однако об отказе Ноле сообщили в Sky Sport Italia, а также это подтвердил и Музетти на пресс-коференции.

Новак вначале лишил Лоренцо право на участие на Итоговом турнире, поскольку итальянцу было необходимо выигрывать титул в Афинах. В итоге после отказа Ноле в Турин отправится и Феликс Оже-Альяссим (квалифицировался по очкам) и сам Музетти, который и заменит Джоковича.

Джокович во второй год подряд не сыграет на Итоговом, хотя получил туда путевку. 38-летний Ноле является семикратным победителем ATP Finals.