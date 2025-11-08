Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025

Новак после трофея в Афинах принял решение сняться с ATP Finals

Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисит Новак Джокович (АТР 5) отказался от участия на Итоговом турнире АТР 2025.

Об этом стало известно после финального матча на соревнованиях АТР 250 в Греции, в котором Новак в трех сетах одолел Лоренцо Музетти, завоевав 101-й трофей в карьере.

Сам Джокович пока что никаких публичных заявлений не делал, однако об отказе Ноле сообщили в Sky Sport Italia, а также это подтвердил и Музетти на пресс-коференции.

Новак вначале лишил Лоренцо право на участие на Итоговом турнире, поскольку итальянцу было необходимо выигрывать титул в Афинах. В итоге после отказа Ноле в Турин отправится и Феликс Оже-Альяссим (квалифицировался по очкам) и сам Музетти, который и заменит Джоковича.

Джокович во второй год подряд не сыграет на Итоговом, хотя получил туда путевку. 38-летний Ноле является семикратным победителем ATP Finals.

По теме:
Определен окончательный состав Итогового турнира АТР. Как выглядят группы?
ВИДЕО. Джокович разорвал на себе футболку после выигранного трофея в Афинах
Джокович в Афинах завоевал 101-й трофей в карьере, обыграв в финале Музетти
Новак Джокович Лоренцо Музетти Итоговый турнир ATP ATP Афины Феликс Оже-Альяссим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрей Попов
Без русні і то добре
Ответить
0
introvert
Сподіваюсь, Лоренцо не знав про це рішення Новака перед грою. В мене враження спостерігання за профанацією замість реального бою за титул не виникло, але я й не Станіславський.
Ответить
0
