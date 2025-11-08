Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
Новак после трофея в Афинах принял решение сняться с ATP Finals
Именитый сербский теннисит Новак Джокович (АТР 5) отказался от участия на Итоговом турнире АТР 2025.
Об этом стало известно после финального матча на соревнованиях АТР 250 в Греции, в котором Новак в трех сетах одолел Лоренцо Музетти, завоевав 101-й трофей в карьере.
Сам Джокович пока что никаких публичных заявлений не делал, однако об отказе Ноле сообщили в Sky Sport Italia, а также это подтвердил и Музетти на пресс-коференции.
Новак вначале лишил Лоренцо право на участие на Итоговом турнире, поскольку итальянцу было необходимо выигрывать титул в Афинах. В итоге после отказа Ноле в Турин отправится и Феликс Оже-Альяссим (квалифицировался по очкам) и сам Музетти, который и заменит Джоковича.
Джокович во второй год подряд не сыграет на Итоговом, хотя получил туда путевку. 38-летний Ноле является семикратным победителем ATP Finals.
ULTIM'ORA TENNIS#Djokovic non parteciperà alle ATP Finals: al suo posto ci sarà #Musetti.— skysport (@SkySport) November 8, 2025
Musetti-Fritz e Auger Aliassime-Sinner: due italiani ai gironi per la prima volta nella storia#SkySport #SkyTennis
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Украинец переживает не самый лучший период в карьере