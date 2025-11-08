24-кратный обладатель трофеев Grand Slam Новак Джокович стал чемпионом турнира АТР 250 в Афинах (Греция) и эмоционально отпраздновал триумф.

После победы над Лоренцо Музетти в финале соревнований Новак разорвал прямо на себе футболку.

Джокович завоевал 101-й трофей в карьере, второй в сезоне и 14-й категории АТР 250. Помимо Музетти, Новак в Афинах также переиграл Алехандро Табило, Нуну Боржеша и Янника Ханфманна.

Турнир в Афинах изначально должен был проходить в Белграде, однако из-за конфликта Новака с властями (лицензией на проведения соревнований владеет семья Джоковича) было принято решение о переносе.

ВИДЕО. Джокович разорвал на себе футболку после выигранного трофея в Афинах