ФОТО. Одноклубник украинца отпраздновал гол в честь погибшего Жоты
Джордан Хендерсон не забывает о бывшем одноклубнике
3 июля 2025 года стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.
Почти полгода спустя, 14 декабря 2025 года, полузащитник лондонского «Брентфорда» Джордан Хендерсон, одноклубник украинца Егора Ярмолюка, отпраздновал гол в честь погибшего.
«Мы всегда будем его помнить. Он был хорошим другом. Я не забью много голов, поэтому решил, что когда забью, то посвящу мяч ему», – объяснил свое празднование опытный хавбек.
Диого Жота и Джордан Хендерсон вместе защищали цвета «Ливерпуля» в 2020-2023 годах.
ФОТО. Одноклубник украинца отпраздновал гол в честь погибшего Жоты
Jordan Henderson dedicates his first Brentford goal to Diogo Jota ❤️ https://t.co/AtZnejcNjO pic.twitter.com/3VwK0TYJdA— Premier League (@premierleague) December 14, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Проспер Оба перебрался в команду Турана
Норвегия повысилась в классе