ФОТО. Одноклубник украинца отпраздновал гол в честь погибшего Жоты

Джордан Хендерсон не забывает о бывшем одноклубнике

ФОТО. Одноклубник украинца отпраздновал гол в честь погибшего Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

3 июля 2025 года стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Почти полгода спустя, 14 декабря 2025 года, полузащитник лондонского «Брентфорда» Джордан Хендерсон, одноклубник украинца Егора Ярмолюка, отпраздновал гол в честь погибшего.

«Мы всегда будем его помнить. Он был хорошим другом. Я не забью много голов, поэтому решил, что когда забью, то посвящу мяч ему», – объяснил свое празднование опытный хавбек.

Диого Жота и Джордан Хендерсон вместе защищали цвета «Ливерпуля» в 2020-2023 годах.

Дмитрий Вус
