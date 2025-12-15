3 июля 2025 года стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Почти полгода спустя, 14 декабря 2025 года, полузащитник лондонского «Брентфорда» Джордан Хендерсон, одноклубник украинца Егора Ярмолюка, отпраздновал гол в честь погибшего.

«Мы всегда будем его помнить. Он был хорошим другом. Я не забью много голов, поэтому решил, что когда забью, то посвящу мяч ему», – объяснил свое празднование опытный хавбек.

Диого Жота и Джордан Хендерсон вместе защищали цвета «Ливерпуля» в 2020-2023 годах.

ФОТО. Одноклубник украинца отпраздновал гол в честь погибшего Жоты