Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
09.11.2025 15:00 - : -
Овьедо
08 ноября 2025, 20:31 | Обновлено 08 ноября 2025, 21:49
Атлетик Бильбао – Реал Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 9 ноября в 15:00 по Киеву

Атлетик Бильбао – Реал Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Атлетик Бильбао

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком Бильбао» и «Реалом Овьедо». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Атлетик Бильбао

Довольно трудным оказалось начало сезона для басков. За 11 туров Ла Лиги команда смогла набрать лишь 14 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас и занимает 12-ю строчку турнирной таблицы. Фактически, команда находится в той же «золотой середине» таблицы – и от зоны вылета, и он топ-5 «Атлетик» отделяет 5 баллов.

В Лиге чемпионов клуб совсем не впечатляет. За 4 тура баски победили только раз – против «Карабаха» (3:1) в 3-м раунде. Другие поединки против «Арсенала» (2:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Боруссии Д» (4:1) клуб проиграл.

Реал Овьедо

Новичку чемпионата сезон пока дается очень тяжело. За 11 туров чемпионата Испании коллектив смог получить всего 8 зачетных пунктов благодаря победам над «Сосьедадом» и «Валенсией» и ничьим против «Жироны» и «Осасуны». Такие результаты позволяют клубу занимать последнее, 20 место турнирной таблицы, отставая от безопасной зоны на 1 балл.

С Кубка Испании коллектив неожиданно вылетел на стадии 1/64 финала после поражения против «Оуренсы» из 3-го дивизиона.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в официальных играх еще в 2011 году в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Тогда в обоих поединках со счетом 1:0 победил «Атлетик».

Интересные факты

  • «Атлетик» проиграл каждый из 3-х последних матчей.
  • «Реал Овьедо» в свою очередь не побеждает уже в течение 5 поединков – на счету команды 2 ничьих и 3 поражения.
  • «Реал Овьедо» пропустил 19 голов в текущем сезоне Ла Лиги – 3-й самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Атлетика» с коэффициентом 1.55.

Атлетик Бильбао
9 ноября 2025 -
15:00
Овьедо
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
