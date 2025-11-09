Атлетик Бильбао

9 ноября на Сан-Мамес пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда плотно связана с Вальверде. Он тут и играл немало и достаточно успешно, и тренировал в несколько заходов. Причем именно нынешняя каденция складывается достаточно успешно. Она принесла уже и первый за сорок лет кубок, и полуфинал Лиги Европы, причем параллельно получилось достичь четвертого места в Примере.

Тот результат позволил вернуться в Лигу чемпионов, но с ней как-то не складывается. Позади четыре тура, и выиграли только однажды, дома с Карабахом, при поражении Арсеналу, Боруссии и, на этой неделе, Ньюкаслу. Да и на внутренней арене баски только на старте были хороши, выиграл трижды кряду. Но за два месяца осени прибавили только пять очков. Удалось выиграть у Мальорки, с Жироной и Эльче были хотя бы ничьи. Все остальные встречи, в том числе последние, против Хетафе и Реала Сосьедад, проигрывались.

Овьедо

Клуб вообще мог исчезнуть из-за финансовых проблем. В последний момент найдя инвестора, он довольно быстро поднялся в Сегунду, но вот в ней застрял надолго, причем не демонстрируя и желания, и возможностей пойти выше. Только весной 2024-го в последний момент футболисты запрыгнули на шестое место - и потом уступили только в финале плей-офф. А через год выиграли стыковые матчи.

Автор этого успеха, Паунович, был уволен уже в середине осени. Хотя ситуация для новичка была ожидаемо тяжелой, но не безнадежной, даже выиграть получилось пару раз. А сейчас, уже с Каррьоном, дважды в крайних турах брали ничьи - с Жироной на выезде (3-3) и Осасуной дома (0-0), правда, между ними закончив вылетом кубковую встречу со скромным Оуренсе.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы играли официальные матчи в кубке в 2011-м году - тогда оба раза сильнее был представитель Бильбао.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для хозяев. Им крайне нужна победа, и ее добудут даже с форой -1 (коэффициент - 1,86).