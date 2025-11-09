Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не обыграли аутсайдера. Бетис с Антони в составе упустил победу на выезде
Чемпионат Испании
Мальорка
09.11.2025 19:30 – FT 1 : 0
Хетафе
Испания
09 ноября 2025, 21:29 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:31
69
0

Не обыграли аутсайдера. Бетис с Антони в составе упустил победу на выезде

«Бетикос» не смогли удержать победу против «Валенсии»

Не обыграли аутсайдера. Бетис с Антони в составе упустил победу на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

9 ноября, помимо матчей «Реала» и «Барселоны», прошли еще три поединка 12-го тура Ла Лиги.

«Бетис» вместе с бразильским вингером Антони был близок к четвертой победе подряд, однако за 10 минут до конца «Валенсия» спаслась и поделила очки с соперником – 1:1.

«Мальорка» у себя дома обыграла «Хетафе» благодаря единственному забитому мячу (1:0).

Также с минимальным счетом «Атлетик» Бильбао одержал победу над «Овьедо» (1:0). Героем встречи стал Нико Вильямс, чей удар оказался решающим.

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Валенсия» – «Бетис» – 1:1

Голы: Риоха, 82 – Кучо, 74

«Мальорка» – «Хетафе» – 1:0

Гол: Мурики, 14

«Атлетик» Бильбао – «Овьедо» – 1:0

Гол: Вильямс, 25

Сельта – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона представила стартовый состав на гостевой матч Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия Бетис Мальорка Хетафе Атлетик Бильбао Овьедо Антони (Матеус дос Сантос)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
