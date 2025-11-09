Не обыграли аутсайдера. Бетис с Антони в составе упустил победу на выезде
«Бетикос» не смогли удержать победу против «Валенсии»
9 ноября, помимо матчей «Реала» и «Барселоны», прошли еще три поединка 12-го тура Ла Лиги.
«Бетис» вместе с бразильским вингером Антони был близок к четвертой победе подряд, однако за 10 минут до конца «Валенсия» спаслась и поделила очки с соперником – 1:1.
«Мальорка» у себя дома обыграла «Хетафе» благодаря единственному забитому мячу (1:0).
Также с минимальным счетом «Атлетик» Бильбао одержал победу над «Овьедо» (1:0). Героем встречи стал Нико Вильямс, чей удар оказался решающим.
Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября
«Валенсия» – «Бетис» – 1:1
Голы: Риоха, 82 – Кучо, 74
«Мальорка» – «Хетафе» – 1:0
Гол: Мурики, 14
«Атлетик» Бильбао – «Овьедо» – 1:0
Гол: Вильямс, 25
