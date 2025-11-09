Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мальорка – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
09 ноября 2025, 17:34
Мальорка – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 9 ноября в 19:30 по Киеву

Мальорка – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября на Сон Моиш пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда еще совсем недавно толком не могла оторваться от Сегунды - периодически падала туда. Но все же в последнее время она не просто прописалась в Ла Лиге, но и привыкла там претендовать на нечто весомое. С Агирре было поражение аж в финале кубка Испании, а уже при Аррасате, в прошлом сезоне, достаточно серьезно боролись за еврокубки, в итоге набрав 48 очков и замкнув топ-10.

Сейчас все все идет к тому, что борьбу предстоит вести за более скромные и более важные вещи - выживание. Казалось, что после совсем уж слабого старта получилось к концу сентября прибавить, и взять две победы в трех турах. Но с Леванте, новичком, уже была только ничья, а сильному Бетису в прошлом матче чемпионата и вовсе проиграли с разгромным счетом 0:3, и теперь занимают только по дополнительным показателям семнадцатое место, набрав те же девять очков, что и Валенсия.

Хетафе

Клуб снова играет под руководством Бордаласа. Пепе и сам понимает, что, во-первых, обречен на сравнение со своей первой каденцией в пригороде Мадрида, во-вторых, проигрывает ей. Тогда был рывок из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Сейчас просто получается держаться на сравнительно комфортной дистанции от опасной зоны. Так, прошлый сезон закончили на тринадцатой позиции с 42 очками - впрочем, тогда была плотная конкуренция, когда Леганес вылетел с 40!

Сейчас можно говорить даже об определенном, явном прогрессе. На данный момент соотношение побед и поражений положительное и собрано уже семнадцать очков. Выиграв кряду у Атлетика и Жироны, ноябрь встретили даже на седьмой позиции!

Статистика личных встреч

У Мальорки было три победы и ничья. Но в мае она проиграла тут же гостям 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в хозяев арены. Но как раз подопечные Бордаласа набрали форму, и рискнем поставить на их новую победу при форе 0 (коэффициент - 2,17).

Прогноз Sport.ua
Мальорка
9 ноября 2025 -
19:30
Хетафе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
