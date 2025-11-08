Три пенальти за матч. Боруссия Менхенгладбах одолела Кельн
Кельн нанес больше ударов, но проиграл
В субботу, 8 ноября, в Менхенгладбахе состоялся матч 10-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Менхенгладбах со счетом 3:1 обыграла Кельн.
«Боруссия» открыла счет в компенсированное к первому тайму время. Харис Табакович не реализовал пенальти, но партнера подстраховал Филипп Зандер.
Второй пенальти, назначенный в ворота «Кельна», бил уже Кевин Дикс. И свой шанс использовал сполна. А на 64-й минуте Табакович сделал счет 3:0.
«Кельн» смог забить гол престижа. На 90+2-й минуте Вальдшмидт, также с пенальти, слегка подсластил поражение.
Стоит отметить, что «Кельн» нанес в сторону ворот соперника 19 ударов. Да и по владению мячом команда значительно превосходила «Боруссию».
Бундеслига. 10-й тур, 8 ноября. Менхенгладбах, «Боруссия-Парк»
«Боруссия» Менхенгладбах – «Кельн» – 3:1
Голы: Зандер, 45+2, Дикс, 61 (пенальти), Табакович, 64 – Вальдшмидт, 90+2 (пенальти)
