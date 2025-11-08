Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три пенальти за матч. Боруссия Менхенгладбах одолела Кельн
Чемпионат Германии
Боруссия М
08.11.2025 19:30 – FT 3 : 1
Кельн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
08 ноября 2025, 22:12 |
61
0

Три пенальти за матч. Боруссия Менхенгладбах одолела Кельн

Кельн нанес больше ударов, но проиграл

08 ноября 2025, 22:12 |
61
0
Три пенальти за матч. Боруссия Менхенгладбах одолела Кельн
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 ноября, в Менхенгладбахе состоялся матч 10-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Менхенгладбах со счетом 3:1 обыграла Кельн.

«Боруссия» открыла счет в компенсированное к первому тайму время. Харис Табакович не реализовал пенальти, но партнера подстраховал Филипп Зандер.

Второй пенальти, назначенный в ворота «Кельна», бил уже Кевин Дикс. И свой шанс использовал сполна. А на 64-й минуте Табакович сделал счет 3:0.

«Кельн» смог забить гол престижа. На 90+2-й минуте Вальдшмидт, также с пенальти, слегка подсластил поражение.

Стоит отметить, что «Кельн» нанес в сторону ворот соперника 19 ударов. Да и по владению мячом команда значительно превосходила «Боруссию».

Бундеслига. 10-й тур, 8 ноября. Менхенгладбах, «Боруссия-Парк»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Кельн» – 3:1

Голы: Зандер, 45+2, Дикс, 61 (пенальти), Табакович, 64 – Вальдшмидт, 90+2 (пенальти)

По теме:
Кейн за 3 сезона в Бундеслиге опережает преследователей на 21 гол
Кейн спас Баварию от сенсации, Байер забил 6 голов
Бавария оборвала свою уникальную победную серию с начала сезона
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Менхенгладбах Кельн пенальти
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Футбол | 08 ноября 2025, 06:22 1
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»

Тренер объяснил, почему украинец играл больше на левом фланге

Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Футбол | 08 ноября 2025, 16:45 6
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ

Мбемо снова забил, но этого не хватило для успеха МЮ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»
Футбол | 08.11.2025, 22:37
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Команда сейчас внизу. Главное, чтобы они не зазнались»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08.11.2025, 08:34
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 08.11.2025, 07:40
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем