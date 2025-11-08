Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Металлист – Черноморец – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Харьковский клуб дал бой одному из лидеров чемпионата

Металлист – Черноморец – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец

В поединке 15-го тура Первой лиги «Металлист» встретился с «Черноморцем». Команды завершили матч вничью 1:1.

Первым забил игрок харьковского «Металлиста». На 25-й минуте голкипер «Черноморца» не слишком удачно отразил удар, а Максим Багачанский опередил защитников и добил мяч в сетку.

Гости отыгрались в начале второго тайма. И помог им в этом игрок «Металлиста». Юрий Романюк делал подачу в штрафную, а Богдан Порох срезал мяч в свои ворота.

Игра завершилась со счетом 1:1. «Черноморец» снова потерял очки и отстает от «Буковины» уже на девять баллов.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Черноморец» Одесса – 1:1

Голы: Багачанский, 25 – Порох, 47 (автогол)

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

48’
ГОЛ ! Автогол забил Богдан Порох (Металлист).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Багачанский (Металлист).
