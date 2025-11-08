Металлист – Черноморец – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Харьковский клуб дал бой одному из лидеров чемпионата
В поединке 15-го тура Первой лиги «Металлист» встретился с «Черноморцем». Команды завершили матч вничью 1:1.
Первым забил игрок харьковского «Металлиста». На 25-й минуте голкипер «Черноморца» не слишком удачно отразил удар, а Максим Багачанский опередил защитников и добил мяч в сетку.
Гости отыгрались в начале второго тайма. И помог им в этом игрок «Металлиста». Юрий Романюк делал подачу в штрафную, а Богдан Порох срезал мяч в свои ворота.
Игра завершилась со счетом 1:1. «Черноморец» снова потерял очки и отстает от «Буковины» уже на девять баллов.
Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Ужгород, стадион «Авангард»
«Металлист» Харьков – «Черноморец» Одесса – 1:1
Голы: Багачанский, 25 – Порох, 47 (автогол)
Видеозапись матча
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
